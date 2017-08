Zlín - Na domácích tratích je Jan Kopecký již více než tři roky neporažen a roli favorita potvrdil na Barum rallye Zlín, kterou vyhrál pošesté v kariéře a potřetí za sebou. Na území České republiky ovládl již sedmnáctou soutěž v řadě, na které se představil. To však pro továrního jezdce Škody není důležité.

"Já se na to takhle nechci dívat. Je to hezké, ale není to pro mě důležité. Mě zajímají jinačí věci. Chtěl bych závodit venku a touhle cestou chci jít dál," řekl Kopecký, jenž v mistrovství světa příležitostně startuje. Rád by ale jel kompletní seriál kategorie WRC2. "Budeme dělat maximum, aby to tak bylo. Samozřejmě, že bych rád jel v továrním týmu a pokud nás Škodovka bude chtít, tak to bude úplně parádní. Uvidíme," uvedl.

Skutečnost, že doma vyhrál po sedmnácté v řadě, neřeší. "Já na ty statistiky nejsem moc velký detailista. Je to obdivuhodné, ale je to i díky týmu, štěstí, autu. Máme absolutní podporu továrního týmu a je to znát. Zúročujeme v Česku zkušenosti, které jsme nabrali tady i venku v Evropě, Asijsko-pacifickém šampionátu nebo WRC2," řekl pětatřicetiletý pilot.

Klíčové pro Kopeckého není ani to, jak se na jeho výhry dívají soupeři v českém mistrovství. Zda je to motivuje, nebo spíše štve. "To je spíše otázka na ně. Lukjaňuk tu vždy dovede ukázat, že se nám dá stačit. Samozřejmě máme tovární auto, ale rozdíly mezi auty nejsou téměř žádné. Když do toho člověk dá srdce jako on, tak jede s námi," poukázal na vyrovnané souboje s Rusem Alexejem Lukjaňukem, jenž letos skončil druhý a před rokem s ním ve Zlíně tvrdě bojoval o vítězství až do poslední rychlostní zkoušky.

Letos Kopecký zejména v neděli první místo kontroloval a nakonec vyhrál o téměř minutu. Jednodušší závod to prý ale nebyl. "Začalo se ve velkém tempu, loni to bylo přesně obráceně. Začali jsme všichni volněji a postupně jsme přidávali. A gradovalo to v neděli. Letos se začalo naplno na začátku a pak přišly nějaké chyby, tak se to zvolnilo," řekl Kopecký k 47. ročníku zlínské rallye.

Přestože byl po náročném víkendu unavený, chystá se výhru a poslední letošní start v Česku náležitě oslavit. Říjnovou Rallye Příbram by mel již jistý domácí mistr vynechat. "Doufám, že se letos ještě objevíme ve Španělsku, ale zatím to není jisté," dodal Kopecký ke svému dalšímu programu.