Zlín - Tři roky a 16 závodů v řadě neprohrál na českém území tovární jezdec Škody Jan Kopecký. Současný král domácí rallyeové scény se bude snažit na sérii úspěchů navázat na Barum rallye, který dnes večer začne ve Zlíně. Na start se postaví jako jistý domácí šampion.

"Barumka je pro nás vždy vrcholem soutěžáckého roku a letos tomu nebude jinak. Je to nádherný závod, startovka je nabitá a myslím si, že fanoušci se mají na co těšit," řekl Kopecký ČTK.

Na sérii výher nemyslí. "Na to si člověk vzpomene, až bude trošku starší, teď ne," pousmál se pětatřicetiletý jezdec. "Nemyslím na to, abych tady (v Česku) vítězil a měl ukrutně dlouhou sérii. Vždy chci maximálně uspět na dané soutěži, to znamená pokud možno vyhrát. K tomu ale vždy vede složitá cesta," uvedl Kopecký.

V minulých letech na Barum rallye, která je každoročně i součástí mistrovství Evropy a účastní se jí početná skupina elitních jezdců ze zahraničí, musel vždy myslet na body do českého šampionátu a trochu i taktizovat. Tentokrát nemusí, svůj pátý titul v kariéře a třetí po sobě získal již díky triumfu na červencové Barum rallye.

"Loni jsem do toho na začátku nešel naplno, ale když nás Lukjaňuk přeskočil na Trojáku, tak Semetín jsem zapnul všechny závity na sto procent a chtěl jsem utrhnout první místo zpět. A povedlo se to," vrátil se k loňskému ročníku, kdy bojoval až do konce o vítězství s Alexejem Lukjaňukem z Ruska. Jejich vyrovnaný souboj ukončila až Rusova havárie v poslední rychlostní zkoušce. "Když letos začneme v tempu, v jakém jsem loni skončil, tak budu spokojený," řekl Kopecký.

Ve Zlíně startuje pravidelně, rallye již pětkrát vyhrál a loni do svého držení získal do té doby putovní pohár. I proto uvítal, že pořadatelé pro jezdce připravili nové úseky. "Za to jsem rád. Věřím, že v budoucnosti to bude pokračovat," uvedl. Hodně zajímavá bude podle Kopeckého zejména nedělní erzeta Pindula. "Jsou tam nové úseky, jak po startu tak u cíle. I když u cíle se jede hodně rychle, což bude dost zajímavé," dodal Kopecký.

Zlínská rallye odstartuje tradičně v pátek večer diváckou rychlostní zkouškou v centru města, v sobotu a v neděli je na programu dalších patnáct erzet. Vítězná posádka bude známá v neděli po 15. hodině.

Průběžné pořadí TrueCam MČR (po 5 ze 7 závodů):

1. Kopecký (Škoda Fabia R5) 297, 2. Pech (Ford Fiesta R5) 226, 3. J. Černý (Škoda Fabia R5) 146, 4. J. Szeja (Pol./Ford Fiesta R5) 114, 5. Dohnal (Ford Focus WRC) 104, 6. Jakeš (Ford Fiesta R5) 93.

Průběžné pořadí ME:

1. Kajetanowicz (Pol./Ford Fiesta R5) 108, 2. Magalhaes (Port./Škoda Fabia R5) 95, 3. Griebel (Něm./Škoda Fabia R5) 50.