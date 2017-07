Mladá Boleslav - Tovární jezdec Škody Jan Kopecký má na nadcházející Bohemia rallye první šanci zajistit si s předstihem titul mistra České republiky v automobilových soutěžích. Po čtyřech odjetých závodech má Kopecký v čele průběžného pořadí náskok 55 bodů na druhého Václava Pecha.

Pokud Kopecký v neděli projede v Mladé Boleslavi cílovou rampou jako vítěz a získá maximální počet 60 bodů, případně o tři body méně, může slavit třetí titul v řadě a pátý v kariéře bez ohledu na umístění soupeřů. Do konečného hodnocení se totiž započítává pět výsledků v sezoně a Pech by už neměl šanci jej předstihnout.

"Samozřejmě, že by bylo krásné slavit doma. Závodíme pod komínem, je to v sídle týmu a vedení celé továrny," řekl Kopecký. "Navíc by mi to uvolnilo ruce před startem na Barum rallye. Pokud tam budou tak kvalitní soupeři jako v minulém roce, tak bych se do toho mohl pustit naplno od první rychlostní zkoušky a nemusel bych mít v hlavě, že hlavní jsou body pro titul. Tam jsem cítil, že jsem svázaný povinností titulu," podotkl pětatřicetiletý pilot.

Kopecký je hlavním favoritem rallye. Na domácích tratích proměnil ve vítězství patnáct startů v řadě. "Nemyslím si ale, že bych byl neporazitelný. Snažím se pokaždé odvést špičkový výkon. První den jedu na maximum se snahou minimalizovat riziko, abych si vybudoval náskok a druhý den to bylo pro nás snadnější," popsal Kopecký svou taktiku.

V letošním roce byl za Kopeckým vždy druhý Pech, na "Bohemce" se však do startovního pole vrací i pětinásobný český šampion Roman Kresta, jenž před třemi lety ukončil kariéru. A v Mladé Boleslavi se mu vždy dařilo, vyhrál zde již šestkrát.

"Neočekávám od sebe žádný výsledek. To je něco, co můžu říct poprvé. Dříve, když jsem jel, tak jsem vždy chtěl vyhrát. Teď je cílem se zúčastnit a rallye si chci užít," řekl Kresta.

Je mu ale jasné, že fanoušci od něj budou očekávat výborné výkony. "Už jsem taky slyšel, že budu honit Kopejdu (Kopeckého). A Venca (Pech) někde říkal, že mi řekne, jak mám závodit. Budu mu muset zavolat," pousmál se Kresta, ale nepředpokládá, že by měl závodit o vítězství. "Nikdo nemůže očekávat, že budeme honit Honzu nebo Vencu. To je technicky nemožné," řekl.

Podobně jako Kresta se do šampionátu vrací například i Štěpán Vojtěch, jenž v posledních letech startuje vždy jen na Bohemia rallye. Zatímco Kresta ale pojede s vozem Škoda Fabia R5 poslední specifikace, Vojtěch bude řídit starý Peugeot 206 WRC.

"Chci mít z jízdy hlavně dobrý pocit a ten se třeba dostaví, i když budeme až desátí. Nechci vůbec odhadovat, jak na tom můžeme být. Jsem už spíš rallyeový turista, tak nečekám, že se hned budu měřit s těmi nejrychlejšími. Naší hlavní ambicí je, aby auto celou soutěž jelo. Vypadá to jako jednoduchá věc, ale vzhledem k jeho věku to není jednoduché," řekl Vojtěch.

Bohemia rallye odstartuje v sobotu a pořadatelé pro posádky připravili trať s jedenácti rychlostními zkouškami. Vítěz bude znám v neděli kolem 16. hodiny.

Průběžné pořadí TrueCam MČR v automobilových soutěžích:

1. Kopecký (Škoda Fabia R5) 237, 2. Pech (Ford Fiesta R5) 182, 3. J. Černý (Škoda Fabia R5) 111, 4. J. Dohnal (Ford Focus WRC) 104, 5. J. Szeja (Pol./Ford Fiesta R5) 81, 6. Jakeš (Ford Fiesta R5) 74.