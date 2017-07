Mladá Boleslav - Tovární jezdec Škody Jan Kopecký vykročil úspěšně za vítězstvím na Rallye Bohemia, které mu může s předstihem zajistit pátý titul mistra České republiky v automobilových soutěžích. Pilot vozu Škoda Fabia R5 má po první etapě náskok 37 sekund na druhého Václava Pecha, třetí je s minutovým odstupem Jan Černý.

Klíčový náskok si Kopecký vytvořil ve třetí z dnešních pěti rychlostních zkoušek, kde Pecha porazil o 22 sekund. Za silného deště se nejlépe vypořádal s náročnými podmínkami.

"S prvním dnem jsme samozřejmě spokojeni, protože vedeme a máme poměrně solidní náskok. Nic to ale ještě neznamená, soutěž je ještě dlouhá a počasí je hodně proměnlivé a zrádné," řekl Kopecký ČTK.

Netušil, jestli neměl o trochu lepší podmínky na třetí erzetě. "Těžko říct. Venca startoval minutu za námi a i nám se intenzita deště dost měnila. Posledních osm kilometrů bylo sucho, ale myslím, že jsme na tom byli oba stejně," uvedl Kopecký.

Spokojený je zatím i Pech, který si oddechl, že se mu podařilo vcelku dobře zvolit pneumatiky, na mokrých cestách udržel auto na trati a je i v popředí výsledkové listiny.

"Na začátku bylo trochu víc sucha, než jsme čekali, ale pak voda spadla. I když jí bylo až moc. Bylo to, jako kdyby se otevřely kohouty, stěrače to nebraly a na cestu nebylo moc vidět. Nakonec šlo hlavně o to, abychom to někde nezahodili, což se nám povedlo," řekl Pech a poukázal na to, že situace s volbou pneumatik je o to složitější, že erzety se jedou daleko od servisní zóny.

Špatně zvolil pneumatiky na první část etapy Roman Kresta, který se k rallye vrací po třech letech. Bývalý tovární jezdec Škody a Fordu sice na začátku ztratil, ale poté vyhrál čtvrtou erzetu a po prvním dnu se posunul na páté místo.

"Bylo to náročnější, než jsem čekal, a říkal jsem si, že jsem to pěkně vymňoukl. A nadával jsem si, na co jsem se to dal. Špatně jsem obul a musel jsem jet hodně pomalu. Normálně jsme ubíral plyn, protože jsem nevěděl, jestli se auto nevznese. Bojoval jsem s tím," řekl Kresta, který tak radši ani v průběhu dne nesledoval výsledky.

"Říkal jsem si, že to není možné, že budu snad padesátý. Navíc jsem se jednou přetočil a zůstal ve škarpě. Od začátku jsem věděl, že mám tvrdou směs (pneumatik), což je špatně," uvedl Kresta, jenž navíc startuje s číslem 14, má tak na trati už spoustu nečistot. Na něco podobného v minulosti nebyl zvyklý. Jako jeden z favoritů vždy startoval mezi prvními.

V sobotu na posádky čeká dalších šest měřených úseků, na možný zisk titulu ale Kopecký zatím nemyslí. "Kdyby se to nemělo povést tady, tak máme ještě další dva závody. Chci ze sebe vymáčknout to nejlepší, co umím, a jet rychle, bez chyb a do cíle," řekl Kopecký, jenž na domácích tratích proměnil ve vítězství patnáct startů v řadě.

Pětatřicetiletý pilot bude moci slavit, pokud v neděli projede v Mladé Boleslavi cílovou rampou jako vítěz a získá maximální počet 60 bodů, případně o tři méně. Do konečného hodnocení se započítává pět výsledků v sezoně a průběžně druhý Pech by už neměl šanci jej předstihnout.

Rallye Bohemia, pátý závod seriálu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích (po 1. etapě):

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 43:32,5, 2. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) -37,3, 3. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) -1:03,1, 4. J. Szeja, M. Szeja (Pol./Ford Fiesta R5) -1:16,7, 5. Kresta, Starý (Škoda Fabia R5) -1:38,1, 6. Jakeš, Ehlová (Ford Fiesta R5) -1:47,9, 7. Vojtěch, Ernst (Peugeot 206 WRC) -1:52,8, 8. Odložilík, Tureček (Ford Fiesta R5) -1:59,2.