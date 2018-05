Český Krumlov - Jan Kopecký ovládl popáté v kariéře Rallye Český Krumlov a nadále kraluje českému šampionátu. Šestatřicetiletý tovární jezdec Škody proměnil ve vítězství jubilejní dvacátý start v řadě na domácích tratích. Druhé místo obsadil s téměř dvouminutovou ztrátou Václav Pech, třetí skončil Jan Černý.

Kopecký kraloval 46. ročníku jihočeské rallye od úvodní páteční rychlostní zkoušky a v první etapě si vytvořil půlminutový náskok. Dnes jej rychle navýšil a bez problémů si dojel pro čtvrté vítězství v Českém Krulově v řadě.

"Vítězství se tentokrát ale nerodilo lehce. V pátek na začátku hodně pršelo, ale poté jsme to utrhli pro sebe. Od té doby jsme to měli pod kontrolou, i když podmínky nebyly jednoduché," uvedl Kopecký. Velký náskok na nejbližšího pronásledovatele nepřeceňoval. "Myslím si, že Venca se na to dnes už vyprdnul. Hlídal si své druhé místo a věděl, že na nás už to nebude stačit. Jednoznačně zvolnil," řekl Kopecký.

Rodák z Opočna v předešlých třech letech suverénně získal český titul a všechny své starty proměnil ve vítězství. Naposledy doma nevyhrál právě v Českém Krumlově v roce 2014. Tehdy v poslední erzetě havaroval, když bojoval s Pechem o první místo.

"Jo jo, to byla studna," vzpomněl si okamžitě na svou nehodu, kdy trefil betonový kryt studny v trávě vedle trati. "Tenkrát tady Venca jel s 'miníkem' a my jsme měli dvoulitra, který už na něj nestačil. On jel perfektně, my jsme se navíc trápili s motorem. Přesto jsem ho chtěl zkusit na poslední erzetě utrhnout," řekl Kopecký.

Pech sice tentokrát za svým dlouholetým rivalem výrazně zaostal, přesto byl spokojený. "Na začátku, jak pršelo, tak to bylo strašné, ale celkově jsme s výsledkem i výkonem spokojený," řekl Pech, který si dnes hlavně hlídal druhé místo a nesnažil se Kopeckého dohnat. "Ještě pořád nemám stoprocentně v pohodě levou ruku, mám v ní méně síly a pomalejší reflexy, takže když si můžu odpočinout, tak si odpočinu," vysvětlil Pech, který měl velké problémy s páteří.

Nejlepší výsledek v sezoně si v Krumlově připsal Černý, který letos přesedl do vozu Ford Fiesta R5 a dlouho se trápil. "Na začátku to nebylo, bůh ví co, ale věřím, že už se to zlomilo a teď to bude dobré," uvedl Černý, který o bronz bojoval s Filipem Marešem. "Čím se to zlomilo? Ostříhal jsem se," pousmál se Černý.

Čtvrtým dílem MČR bude Rallye Hustopeče, která se pojede 15. a 16. června.

Rallye Český Krumlov - konečné pořadí:

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:32:33,5, 2. Pech, Uhel -1:56,5, 3. J. Černý, Černohorský (všichni Ford Fiesta R5) -2:30,0, 4. Mareš, Hloušek -2:37,0, 5. Štajf, Ehlová (všichni Škoda Fabia R5) -4:09,7, 6. Dohnal, Ernst (Ford Focus WRC) -4:29,4, 7. Jakeš, Machů (Škoda Fabia S2000) -6:01,7, 8. Odložilík, Tureček (Ford Fiesta R5) -6:06,2.