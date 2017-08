Zlín - Tovární jezdec Škody Jan Kopecký bude na nadcházející Barum rallye Zlín útočit na šestou výhru v kariéře. Již jistý mistr České republiky po loňském triumfu získal do svého vlastnictví putovní trofej, jeho ambice to však nepoznamenalo. Po vítězství na předešlé Bohemia rallye, díky kterému si zajistil obhajobu domácího titulu, se při konfrontaci s evropskou špičkou nemusí ohlížet na nutnost získat body do průběžného pořadí českého mistrovství.

"Možná teď budu mít volnější ruce, protože nemám v hlavě potřebu bodovat. Přemýšlel jsem, jestli to bude ku prospěchu a doufám, že ano," uvedl pětatřicetiletý Kopecký. Uvědomuje si ale, že jej ve Zlíně nečeká jednoduchá soutěž.

"Minulý rok jsem tu bojoval s pilotem Fordu Alexejem Lukjaňukem. Abych zvítězil, musel jsem jet naplno po celou rallye," řekl. Jeho vyrovnanou bitvu s ruským jezdcem ukončila až soupeřova havárie v poslední rychlostní zkoušce. Před jejím začátkem Lukjaňuk na Kopeckého ztrácel necelých pět sekund.

Kopecký bude hájit i sérii šestnácti výher v automobilových soutěžích na českém území. Mezi vítězi Barum rallye je zapsaný pětkrát, nejrychlejší byl ale i v roce 2004, kdy závodil s vozem kategorie WRC, který tehdy pořadatelé do oficiálních výsledků nepočítali.

Hlavními soupeři Kopeckého by vedle Lukjaňuka měli být lídr průběžného pořadí ME, jehož je Barum rallye tradičně součástí, Kajetan Kajetanowicz z Polska či zkušený Portugalec Bruno Magalh?es. Z českých závodníků má vysoké ambice tradičně Václav Pech, který byl ve všech pěti odjetých závodech MČR druhý, Jan Černý, ve Zlíně vždy rychlý Tomáš Kostka nebo Roman Kresta.

Jednačtyřicetiletý bývalý tovární jezdec Škody a Fordu se po tříleté přestávce vrátil za volant závodního vozu na Bohemia rallye a pojede i v domácím prostředí, kde se třikrát radoval z výhry.

"Barumka je srdcová záležitost a bylo by škoda tady nebýt. Na Bohemce jsme si odzkoušeli, co jsme potřebovali, získali jsme důležité informace. Když se podívám do startovní listiny, můžu říci, že fanoušky čeká opravdový motoristický svátek," uvedl Kresta.

Zlínská rallye odstartuje tradičně v pátek večer diváckou rychlostní zkouškou v centru města, v sobotu a v neděli je na programu dalších patnáct erzet. Vítězná posádka bude známá v neděli po 15. hodině.

Průběžné pořadí TrueCam MČR (po 5 ze 7 závodů):

1. Kopecký (Škoda Fabia R5) 297, 2. Pech (Ford Fiesta R5) 226, 3. J. Černý (Škoda Fabia R5) 146, 4. J. Szeja (Pol./Ford Fiesta R5) 114, 5. Dohnal (Ford Focus WRC) 104, 6. Jakeš (Ford Fiesta R5) 93.

Průběžné pořadí ME:

1. Kajetanowicz (Pol./Ford Fiesta R5) 108, 2. Magalhaes (Port./Škoda Fabia R5) 95, 3. Griebel (Něm./Škoda Fabia R5) 50.