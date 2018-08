Berlín - Ještě před narozením mu tatínek koupil kopačky, protože sám hrál fotbal. Tento sport ale Lukáše Hodbodě nezaujal a s krátkou zastávkou u hokeje se ve druhé třídě dostal k atletice. V juniorské kategorii zkoušel dlouhé překážky, ale neseděly mu, takže nakonec skončil u půlky. A na mistrovství Evropy se ve 22 letech dočkal zatím životního úspěchu, když jako outsider postoupil až do finále.

Hokej hrál jenom chvíli. "To mě taky přestalo bavit hned, jak mě narazili na mantinel," vzpomínal. Atletický stadion měl v rodném Nymburce blízko. "Viděl jsem, jak tam děti běhají, a líbilo se mi to, tak mě tam máma jednou vzala, vyzkoušeli jsme to a dařilo se mi. Líbilo se mi, že za každé umístění dostávají ti nejlepší medaile. Člověk jde sám na sebe, nemusí se spoléhat na ostatní. To mě bavilo," popisoval své atletické začátky.

Závodí za Sokol Hradec Králové, ale trénuje v Praze na Dukle. Nejdřív pod vedením Dalibora Kupky běhal 400 metrů překážek. "Tam ta cesta na velké šampionáty je lehčí, těch závodníků je míň. Ale bylo to těžké. Musíte na to mít proporce, postavu a krok. Já jsem s tím krokem musel hodně hýbat, aby mi vycházel do těch mezer, a to mi strašně bralo síly," nastínil, proč se mu v této disciplíně tolik nedařilo.

Trenér Kupka ho předal Josefu Vedrovi a Hodboď se dal na půlku. Na té se ve 22 letech stal překvapivým finalistou ME. "Úplně si to neuvědomuju. Ráno jsem se vzbudil, díval jsem se do výsledků a přemýšlel jsem, jestli opravdu to finále dneska běžím. Nechápal jsem, jak je to možné. Ale šel jsem do toho," svěřil se.

S finále nepočítali ani jeho rodiče, kteří sháněli lístky na poslední chvíli. "Nakonec nesháněli hotel, protože brácha byl v Čechách na soustředění a říkal, že to chce strašně vidět. Tak se pro něj vraceli do Čech, aby tady mohl být. Sebral ještě pár kamarádů, kteří to neplánovali, ale museli se přijet podívat," vyprávěl.

Hodboďův o pět let mladší bratr Ondřej je také atlet. "Šel jsem do toho dneska s ním, abych ho předběhl. On letos na dorosteneckém mistrovství Evropy skončil čtvrtý na dvojce steepla. Nepovedlo se, ale osmé místo je taky dobré," řekl Hodboď.

Atletiku kombinuje se studiem aplikované informatiky na Vysoké škole ekonomické. "Mám tři roky za sebou, v lednu bych měl končit bakaláře. Ale ještě nemám vybrané téma bakalářské práce, tak budu muset do konce prázdnin něco vymyslet," přiblížil, jak si vede.