Praha - Rodiče by měli více hovořit s dospívajícími dětmi o patologických jevech a nespoléhat se jen na to, že informace získají ve škole nebo na internetu. Novinářům to řekl po dnešní debatě různých odborníků s místopředsedou KDU-ČSL Janem Bartoškem na téma rodiny národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Účastníci diskutovali také o potřebě větší podpory dlouhodobé pěstounské péče, ale i péče hospicové.

V současnosti jsou rodiče v informování svých dospívajících potomků o rizicích závislostí nebo i o sexu podle Vobořila spíše pasivní. Připomněl, že v dospívání existuje největší riziko vzniku různých závislostí. "Rodina a nejbližší se spoléhají, že to stát vyřeší nebo se to děti dozví na internetu. Tady je úkol dalších vlád, jak toto vrátit do nejzákladnější komunity, kterou rodina je," uvedl koordinátor.

Za větší podporu dlouhodobé pěstounské péče se přimlouval dětský psycholog Jaroslav Šturma, dosud stát podle něho věnoval pozornost péči přechodné. "Ústavy nevyprázdníme, pokud tam budou děti s postižením, děti jiného etnika a podobně. Pro ty se za daných okolností těžko hledají náhradní rodiče kromě přechodných. Musíme vytvořit podmínky tak, aby dlouhodobí pěstouni byli motivováni postarat se i o tyto děti," řekl Šturma. Ředitel jednoho z hospiců Robert Huneš vyzval k přijetí novel o sociálních a zdravotních službách, které by podle něj postavení těchto zařízení pro umírající zlepšily.

S kritikou koncepce rodinné politiky, kterou představilo ministerstvo práce a sociálních věcí, vystoupil analytik Otakar Hampl. Dokument podle něho nevyjasňuje, co stát od rodiny očekává, přináší naopak hodnotovou bezradnost, když například podle Hampla popisuje rodinu jako neurčitou skupinu lidí, kteří se mají rádi. Hampl v souladu s postoji lidovců vyzdvihl institut manželství. "Pokud má hodnotu pro rodiny i pro stát, musíme to v rodinné politice říci," zdůraznil.

Místopředseda Sněmovny Bartošek uvedl, že se s těmito odborníky se schází k debatám na téma rodiny pravidelně. Na dnešek je v souvislosti s Národním týdnem manželství pozval na společnou diskusi.