Praha - Kontroloři České obchodní inspekce (ČOI) zřejmě budou moci při některých akcích používat skrytou identitu včetně krycích dokladů kvůli své bezpečnosti. Senát to dnes schválil navzdory výhradám pravice, že se tím inspektoři dostanou na úroveň bezpečnostních složek. Úpravu nyní dostane k podpisu prezident.

Právo používat skrytou identitu chce ČOI získat pro inspektory kvůli kontrolám autobazarů nebo předváděcích akcí. Vychází z toho, že se často musejí prokázat občanským průkazem třeba při sjednávání smluv. Z toho pro ně může plynout nepřiměřené riziko. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) navrhovanou změnu hájil jako "ochránění velmi omezené skupiny inspektorů".

Skrytou identitu bude podle ministra moci využívat jen několik ze stovek inspektorů, kteří budou speciálně vyškoleni. Krycí doklad dostanou na konkrétní akci, po jejím skončení ji budou muset vrátit. Bude zajištěna evidence, jaký doklad byl inspektorovi dodán, doklady budou v certifikovaném trezoru, dodal Havlíček. Využití skryté identity se bude týkat především kontrol, kde inspektoři musí poskytovat osobní údaje.

Senátoři Ivo Valenta (za Soukromníky) a Tomáš Grulich (ODS) neúspěšně navrhovali zamítnutí normy. Podle Grulicha se úpravou vytváří další policejní složka, podle Valenty je to krok do totalitní doby, kdy byla společnost prošpikována tajnými agenty a donašeči. Ministr jejich námitky odmítl.

Inspektoři by podle novely mohli nově také vstupovat do uzamčených prostor podnikatele při podezření, že prodává nebezpečné zboží nebo padělky. Při kontrolách na tržnicích se podle inspekce běžně stává, že při kontrole prvního stánkaře kontrolovaná osoba ostatní stánkaře varuje, a ti pak zamykají zboží do kontejnerů.

ČOI by mohla podle návrhu jednodušeji zjišťovat informace o provozovatelích e-shopů, které nelze běžnou cestou zjistit a nelze je tedy kontaktovat. Nově by o ně mohla žádat například majitele webhostingových služeb, který by měl ze zákona povinnost jí je poskytnout.