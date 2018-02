Washington - Výbor americké Sněmovny reprezentantů pro dohled nad tajnými službami bude v pondělí zvažovat, zda odtajní demokratickou reakci na zprávu republikánských kongresmanů, která kritizuje Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a americké ministerstvo spravedlnosti z porušování pravomocí při objasňování ruské role v předloňských amerických prezidentských volbách. S odvoláním na své zdroje v Kongresu o tom dnes informovala agentura Reuters.

Demokraté zveřejnění republikánské zprávy označili za ostudnou snahu zdiskreditovat celé vyšetřování ruské kauzy. Rovněž přislíbili, že vydají vlastní dokument, ve kterém napraví nedostatky a pochybení, které podle nich republikánská zpráva obsahuje.

O zveřejnění bude rozhodovat stejný sněmovní výbor, který schválil odtajnění republikánské zprávy. Podle nejmenovaného zdroje agentury Reuters začíná pondělní jednání výboru v 17:00 místního času (23:00 SEČ).

Demokratický kongresman a člen zmíněného sněmovního výboru Michael Quigley dnes v rozhovoru s Reuters vyslovil obavy, že by republikánský prezident Donald Trump mohl demokratickou verzi zprávy cenzurovat. "Mám větší obavy z prezidenta než z mého výboru," řekl Quigley.

Trumpa k podpoře zveřejnění demokratické verze mezitím dopisem vyzval vůdce demokratů v Senátu Chuck Schumer. Pokud by to prezident odmítl, znamenalo by to podle Schumera, že prezident podkopává vyšetřování.

Odtajnění republikánské zprávy vyvolalo spor o to, zda takový krok ohrozil práci zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který ruskou kauzu objasňuje. Republikánský předseda vlivného sněmovního výboru pro dohled a vládní reformy Trey Gowdy dnes v rozhovoru se stanicí CBS prohlásil, že to žádné komplikace nepřinese. "Nejde o žádné bránění průchodu spravedlnosti," řekl s odkazem na kritiku, že by zpráva mohla Muellerovo vyšetřování zdiskreditovat.

Republikánská zpráva se soustředila především na složku, kterou pro firmu Fusion GPS sestavil bývalý britský špión. Ten měl najít kompromitují materiál proti tehdejšímu prezidentskému kandidátovi Donaldu Trumpovi. Vznik složky částečně financovala Demokratická strana a kampaň neúspěšné prezidentské kandidátky Hillary Clintonové.