Washington - Senát Spojených států, kde mají republikáni většinu, ve čtvrtek schválil dodatečný objem peněz na financování vlády. Kongres musel nové rozpočtové provizorium k financování vládních úřadů schválit do dneška, kdy vyprší lhůta toho předchozího. Nové opatření by mělo platit do 19. ledna. Informovala o tom agentura AP.

Pro zvýšení objemu peněz určených k financování vlády se vyslovilo 66 senátorů, proti jich bylo 32- k schválení pomohly hlasy demokratů ze států, které se přiklánějí na stranu republikánů. Prodloužení provizoria předtím schválila Sněmovna reprezentantů- 231 zákonodárců hlasovalo pro a 188 bylo proti. Nové rozpočtové provizorium tak už čeká pouze na podpis prezidenta Donalda Trumpa.

Kongres se opět sejde v lednu, kdy bude muset čelit důležitým rozhodnutím mimo jiné ohledně migrace, federálního rozpočtu, zdravotnictví a národní bezpečnosti.