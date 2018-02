Washington - Kongres Spojených států dnes schválil dlouhodobé financování federální vlády a zákon již podepsal prezident Donald Trump. Kongres rozhodl několik hodin poté, co vládě o půlnoci místního času (06:00 SEČ) došly peníze na běžný provoz. Dopady krizové situace ale nebudou nijak vážné, neboť peníze zákonodárci zajistili ještě před začátkem pracovního dne. Pokud by ale Kongresem návrh na rozsáhlé zvýšení rozpočtových výdajů pro nadcházející dva roky neprošel, musely by doma nuceně zůstat stovky tisíc státních zaměstnanců, úřady by pak fungovaly jen v nouzovém režimu.

Na rozpočtovém balíku k financování vojenských a civilních projektů za stovky miliard dolarů se dohodli demokratičtí a republikánští senátoři. Ti krátce po půlnoci, tedy již v době platební neschopnosti vlády, opatření schválili poměrem hlasů 71 pro ku 28 proti.

Senát pak návrh postoupil do Sněmovny reprezentantů, kde pro něj hlasovalo 240 kongresmanů, proti jich bylo 186. Média se shodují, že souhlas sněmovny s nadstranickým návrhem nebyl nijak přesvědčivý. Do poslední chvíle totiž nebylo jasné, zda demokraté senátní úpravu nakonec neodmítnou.

Schvalovací proces formálně podpisem dokončil prezident Trump. Hned po hlasování ale bylo jasné, že vláda má na své fungování zajištěnu hotovost, takže její úřady dnes mohly zahájit řádný pracovní den.

Hlasování o návrhu se v Senátu ve čtvrtek zadrhlo, když republikánský senátor Rand Paul žádal stanovení stropu pro státní dluh. Procedurální překážku v podobě Paulova nesouhlasu se podařilo překonat až po půlnoci, pak už rychle následovalo hlasování.

Kongresem přijatý balík, který má na 650 stránek, zajišťuje na příští dva roky dodatečných zhruba 300 miliard dolarů (šest bilionů Kč) na civilní a armádní projekty. Právě na rozsáhlost normy a její rychlé schvalování senátor Paul ve své kritice upozorňoval. Prohlásil, že Senát rozhoduje o věci, kterou nikdo nečetl a která ještě více zatíží rozpočtový schodek.

Na armádu a obranu je určeno 165 miliard dolarů (3,4 bilionu Kč), pro domácí záležitosti pak asi 131 miliard dolarů (2,7 bilionu Kč). Z civilních rozvojových projektů se počítá s modernizací infrastruktury, na kterou by mohlo jít asi 20 miliard dolarů (414 miliard Kč), nebo s financováním likvidace následků živelních pohrom.

Součástí schváleného návrhu ale není ochrana přistěhovalců, kteří do USA přišli jako děti. To dosud řešil program DACA, který Trump zrušil a vyzval Kongres, aby status těchto migrantů, označovaných jako snílci, vyřešil trvale zákonem. Demokraté původně chtěli, aby se záležitost stala součástí rozpočtového návrhu, později ale ustoupili. Zákonu o přistěhovalectví se ale Senát chce věnovat v nadcházejícím týdnu.