Praha - V pražské Bubenči někdo v noci na dnešek polil růžovou barvou sochu maršála Koněva. Věc prošetřuje policie, řekla ČTK policejní mluvčí Andrea Zoulová. Socha byla už loni posprejována, radnice ji také tentokrát nechá vyčistit, uvedl na facebooku místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN). Sovětský maršál Koněv se na konci druhé světové války, jehož výročí se dnes připomíná, podílel na osvobození Prahy. Kolem sochy panuje dlouhodobá kontroverze kvůli pozdějšímu Koněvově působení, v minulosti se objevila iniciativa žádající odstranění sochy.

Podle Zoulové vše nasvědčuje tomu, že neznámý pachatel sochu polil barvou v době od pondělních 19:00 do dnešních 04:00. "Momentálně policisté vyhodnocují dostupné kamerové záznamy z nejbližšího okolí," uvedla mluvčí. Případní svědci mohou informace volat na tísňovou telefonní linku 158. Vyšetřování je podle mluvčí na začátku, nebyla zatím stanovena škoda ani právní kvalifikace činu. ""S největší pravděpodobností se bude jednat o přečin poškození cizí věci," doplnila Zoulová.

"Maršál Koněv už je zase růžovej. Za radnici konstatuju, že ho zase vyčistíme a dáme k němu během letošního června tři bronzové desky s českým, ruským a anglickým textem, jak to bylo doopravdy, aby to na něj stále dokola nesprejovali," uvedl Lacina. Praha 6 plánuje u Koněvovy sochy umístit informační tabule se stručným životopisem, který by připomínal i negativní pohled na maršálovu historickou roli. Letos v lednu se proti tomu ohradila skupina velvyslanců postsovětských zemí, podle českého ministerstva zahraničí ale rozhodnutí o soše přísluší Praze 6.

Socha ruského vojevůdce a sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva (1897-1973) je na náměstí Interbrigády v Bubenči. Jeho problematická minulost vzbuzuje mezi obyvateli Prahy spory. Část oceňuje jeho zásluhu jako velitele armád, které za druhé světové války osvobodily Prahu. Jiní zase připomínají, že vedl krvavé potlačení maďarské revoluce v roce 1956 a působil v Berlíně v době výstavby Berlínské zdi v roce 1961.

V listopadu 2014 sochu někdo od pasu dolů natřel růžovou barvou. Loni v listopadu někdo na podstavec sochy rudou barvou nasprejoval letopočty 1956, 1961, 1968 a 2017. Moskva nad posprejováním podstavce sochy loni v listopadu vyjádřila pobouření. "Jsme pobouřeni vandalským aktem proti pomníku maršála I.S. Koněva, který se stal 23. listopadu v Praze," uvedlo na svých webových stránkách ruské ministerstvo.