Chomutov - Čekání hokejistů Chomutova na výhru v extralize skončilo. Piráti téměř po měsíci vyhráli a přerušili tak šestizápasovou sérii porážek. Ve 26. kole Severočeši porazili 4:3 v prodloužení Spartu a velkou zásluhu na tom měl kapitán Michal Vondrka, který si připsal dva kanadské body za gól a asistenci.

"Jsou to pro nás hrozně důležité body, protože třeba v Hradci jsme v prodloužení prohráli a byla to ztráta jednoho bodu," řekl Vondkra po zápase. Naposledy Piráti vyhráli 29. října, kdy v prodloužení přetlačili Brno. Od té doby jen prohrávali. "Po šesti zápasech je to určitě cenné, ale dvakrát jsme vedli a pak inkasujeme. Myslím ale, že jsme sérii v hlavách neměli, protože jsme nehráli úplně špatně. Akorát jsme nedávali góly," uvedl.

Chomutovští si proti Spartě vypracovali dvougólové vedení, o které ale během deseti minut přišli. V závěru duelu dal naději na tři body Marek Tomica, jenomže svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky staršího opět inkasovali. A tak se prodlužovalo. "Je to nějaký syndrom a my se ho musíme zbavit, protože loni jsme to byli my, kdo otáčel zápasy v posledních minutách," podotkl Vondrka.

Prodloužení proti Spartě se domácím příliš nevedlo, ale nakonec ujel Vladimír Růžička mladší, jenž v samostatném úniku rozhodl. "Minulou sezonu jsme vyhráli hodně prodloužení tím, že nás soupeř mlel, a my jsme pak sebrali puk a ujeli. Stává se to normálně v nevypočitatelném prodloužení tři na tři. Proti Spartě se to stalo nám a já jsem za to strašně rád," řekl pětatřicetiletý útočník.