Pardubice - Hokejisté Pardubic dokázali poprvé od ledna 2016 porazil ve východočeském derby Hradec Králové a kapitán Dynama Tomáš Rolinek měl po skončení vyhroceného zápasu velkou radost. I proto, že se jeho tým s emotivním závěrem, který rozpumpovaly sporné zákroky na obou stranách, vyrovnal lépe. Duel rozhodl přesilovkový gól Petra Sýkory v 58. minutě a Rolinek se na něm podílel asistencí.

"Jsou to pořád tři body, stejné vítězství, ale ty pocity jsou mnohem lepší. Všichni hráči v týmu na to byli nachystaní a ostatní kluci musí vidět, že dneska to byl opravdu velký zápas. Za to, jak jsme se bili a sráželi, musím všechny hráče pochválit," řekl Rolinek po utkání.

Vedle asistence na rozhodující gól se sám zapsal i mezi střelce. Radost mu ale na chvíli vzal rozhodčí, který se šel poradit s kolegou u videa. "Vůbec jsem nevěděl, proč se jde prohlížet záznam. Pak mi Petr Sýkora řekl, že zkoumají jeho vysokou hůl, ale vůbec jsem tu situaci neviděl, protože jsem dorážel na brankovišti. A tak jsem jen čekal na rozhodnutí," uvedl Rolinek.

Ve 25. minutě zvyšoval na 2:0, ale Dynamo vedení neudrželo. "Byl to obecně vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás. I když nás zatlačili, tak jsem věřil, že to dobře dopadne. Jsem nastavený tak, že bojuji za každé situace," podotkl kapitán Pardubic.

Podle sedmatřicetiletého mistra světa z roku 2010 byli pardubičtí hráči na derby mnohem lépe připravení než při utkání v Hradci, kde prohráli 0:6. "Myslím, že v prvním derby to z naší strany nebylo tak živé, jak by se v tak důležitém utkání očekávalo. Dneska jsme byli opravdu nažhavení, všichni kluci věděli, o co jde," pochvaloval si Rolinek.

Dobrý pocit z výhry pardubickým hráčům kalí jen dvě zranění ze závěru třetí třetiny. Po souboji u mantinelu musel být s krvavým zraněním na hlavě odvezen na nosítkách David Tomášek, o chvíli později inkasoval zásah bruslí do obličeje Petr Čáslava. "Nemám o nich bližší zprávy, ale doufám, že se jim nic vážného nestalo," přál si Rolinek.

Velkou měrou se na parádní podívané podílely oba fanouškovské tábory, které tradičně vytvořily bouřlivou kulisu. "Byl to super zápas s nábojem a myslím, že si ho fanoušci museli užít. Jsme šťastný za vítězství, konečně jsme ten Hradec porazili," dodal Rolinek. Pardubice navíc potvrdily dobrou listopadovou formu, bodovaly v pátém utkání za sebou a v tabulce jsou deváté.