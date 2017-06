Praha - Koncertem amerických Linkin Park v Praze na letišti v Letňanech vyvrcholil čtvrtý ročník hudebního festivalu Aerodrome. Bezmála dvouhodinové vystoupení kalifornské formace zahájila novinka Talking to Myself. Z aktuálního alba zazněly například skladby Battle Symphony a Heavy, příznivce jejich drsnějšího období potěšily letité hity Papercut, Somewhere I Belong nebo Numb. Festival podle pořadatelů navštívilo 25.000 lidí.

Jedna z nejoblíbenějších současných kapel, míchajících ve své tvorbě rock, metal a v poslední době zejména pop, nabídla mnoho skladeb ze svého nového alba One More Light. Nadšeným příznivcům jejich numetalového období však připomněla i starší hity z alb Hybrid Theory a Meteora. Muzikanti kolem zpěváků Chestera Benningtona a Mika Shinody potěšili přítomné už při stavbě pódia, když před bicí vyvěsili českou vlajku. Mnohé z přítomných pak rozezpívali a roztancovali první známé písně, jako například One Step Closer.

Aerodrome otevřel své brány v poledne. Na místě bylo zakrátko již několik tisíc lidí a další stovky nepřetržitě přicházely z východů nedaleké stanice metra. Koncert provázela zvýšená bezpečnostní opatření. Na akci dohlíželo na 200 pořádkových i dopravních policistů hlídkujících. Před branami festivalu hlídkovala policie na koních i dodávka s členy zásahové jednotky.

Program měla zahájit britská skupina Mallory Knox. Kapela, která je jedním z hostů aktuálního turné Simple Plan, však do Prahy nedorazila. "Hudebníci měli v Německu autonehodu. Nikomu se nic vážného nestalo, v Praze však nevystoupí," sdělila ČTK za organizátory festivalu Kateřina Dědková.

Poté švědští Royal Republic předvedli publiku své moderní pojetí rokenrolu. Po loňském vystoupení na festivalu Rock for People v Hradci Králové v České republice opět nabídli svůj pestrý hudební styl britští Enter Shikari, kteří jsou označováni za průkopníky takzvaného electronicoru. Po roce se do Čech na festival opět vrátil Richard Colson Baker známý pod přezdívkou Machine Gun Kelly (MGK), kterou si vysloužil za (kulometnou) rychlost, jakou rapuje. Před hvězdami večera Linkin Park kanadská punkrocková kapela Simple Plan mimo jiné představila písně z nové desky Taking One For The Team.

"My hrajeme jak v punkrockových klubech, tak v halách, i venku. Na festivalech je zajímavé to, že jsou tam i hudební fanoušci, kteří nás třeba nikdy neslyšeli. A to nás nutí se ještě více snažit, abychom je přesvědčili, že jsou tam správně," uvedl nedávno v rozhovoru s ČTK bubeník Simple Plan Chuck Comeau.

Aerodrome v uplynulých letech přivezl do Česka například Metalliku, System Of A Down, Korn, Alice in Chains nebo Limp Bizkit.