Praha - Ve zcela zaplněném pražském Rudolfinu dnes Česká filharmonie (ČF) k uctění památky svého zesnulého šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka provedla vokálně-instrumentální dílo Stabat Mater od Antonína Dvořáka. Koncert zakončil dlouhotrvající potlesk a slzy na jevišti i v hledišti. Orchestr vedl dirigent Jakub Hrůša, který během dojemných ovací odběhl do publika obejmout pozůstalé po svém učiteli.

S ČF vystoupili členové Pražského filharmonického sboru. Sólových partů se zhostili Kateřina Kněžíková, Kateřina Jalovcová, Pavel Černoch a Jan Martiník. Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář. Světově proslulý dirigent zemřel po těžké nemoci 31. května.

V hledišti Rudolfina se objevilo mnoho osobností. Vedle ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) dorazil houslista Pavel Šporcl, klavírista Ivo Kahánek, pěvkyně Magdalena Kožená, hokejový trenér Slavomír Lener, herečka Hana Maciuchová nebo ředitel soutěže Classic Prague Awards Jiří Besser.

"Všichni máme pocit, že je (Bělohlávek) stále s námi. Příběh uplynulých pěti let České filharmonie se točí, ať chceme nebo nechceme, kolem Jiřího Bělohlávka a jeho vztahu s orchestrem i lidmi okolo něj," uvedl před koncertem generální ředitel filharmonie David Mareček. "Jiřího práce s Českou filharmonií skončila moc brzo. Naše plány šly až do roku 2022, stále by bylo kam společně jít a co objevovat," dodal.

Stabat Mater Antonína Dvořáka patřila k Bělohlávkovým oblíbeným skladbám. "Dvořákovu Stabat Mater jsem si zamiloval už jako chlapec, když jsem jako člen Kühnova dětského sboru spoluúčinkoval na mnoha provedeních. Tehdy byla tradice, že o Velikonocích se Stabat Mater hrála ve Smetanově síni hned několikrát, a my jsme vždycky stáli v mušli nad orchestrem, odkud jsme zpívali sbor andělů ve čtvrté části. Od té doby to dílo ohromně miluji," řekl Bělohlávek v souvislosti s vydáním Stabat Mater u firmy Decca. Deska, která vyšla 5. května, je poslední Bělohlávkovou nahrávkou s Českou filharmonií.

Hrůša je od podzimu 2016 šéfdirigentem Bamberských symfoniků, od sezony 2015/2016 stálým hostujícím dirigentem ČF a příští rok bude hlavním hostujícím dirigentem londýnského Filharmonického orchestru, pravidelně spolupracuje se známými orchestry i operními domy. "Mně osobně odešel drahý osobní přítel. Nikdo mi již nebude moci nabídnout tu tak úžasně cennou, pozornou a navýsost kultivovanou zpětnou vazbu, kritické slovo, zasvěcené povzbuzení," uvedl mimo jiné Hrůša ve svém projevu soustrasti poté, co Bělohlávek zemřel.

Stabat Mater Antonína Dvořáka s podtitulem "Oratorium pro sóla, sbor a orchestr" je vokálně-instrumentální dílo na text starého církevního hymnu Stabat Mater. Skladba měla premiéru 23. prosince 1880 v Praze. Text Stabat Mater je báseň františkánského mnicha Jacoponea da Todi ze 13. století, která líčí utrpení matky Kristovy, stojící pod křížem, na němž umírá její syn.