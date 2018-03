Praha - Na konci léta by se v Česku opět mohlo konat česko-čínské obchodní fórum. Do České republiky by s investicemi měly přijít další významné a majetné čínské firmy, řekl ČTK kancléř prezidenta Vratislav Mynář. S jednou z firem jednal při nedávné cestě do Číny, během které měl na příkaz prezidenta Miloše Zemana zjišťovat budoucnost čínských investic v ČR v souvislosti s šetřením šéfa CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga.

Mynáře do Číny doprovodil poradce prezidenta Martin Nejedlý a zmocněnec Jaroslav Tvrdík, místopředseda představenstva evropské CEFC Group Company. Po návratu emisaři potvrdili, že Jie Ťien-ming v Číně podává vysvětlení pro podezření z porušení zákona. Odejít má z čela CEFC. Do CEFC Europe má vstoupit významná čínská firma a čínské investice budou podle Hradu pokračovat.

Podle Mynáře nebylo úkolem trojice zjišťovat osud prezidentova poradce. "To je věcí Číny a do toho se pan prezident nikdy nebude míchat," řekl. Důvodem podle něj bylo ujištění, že záležitost neovlivní CEFC Europe a její byznys s českými firmami. "Jsem velmi rád, že jsme panu prezidentovi mohli přivézt informaci, že selhání jednotlivce nemá vliv na právnickou osobu CEFC Europe," zdůraznil. Číňané podle něj považují projekty v Česku "za natolik zásadní", že se k dosavadnímu působení CEFC Europe chce přidat několik dalších firem. Do CEFC Europe by měla vstoupit firma CITIC Group, kterou vlastní čínský stát a která je mezi 200 největšími společnostmi světa.

Mynář jméno firmy potvrzovat nechtěl. Podotkl ale, že vstup do ČR plánuje více "jistě velmi významných" čínských firem. "Měl jsem možnost se na tom jednom jednání setkat se zástupci jisté společnosti," podotkl kancléř. Daná firma se podle něj nyní chce seznámit s českými projekty. Očekává, že v příštích týdnech se její zástupci vydají do Česka a chtějí se zde setkat s lidmi, kteří stojí za společnými česko-čínskými projekty. Na základě jejich zájmu by se v srpnu či v září mělo konat další česko-čínské podnikatelské fórum.

Mynářovi se nelíbí kritika jejich cesty do Číny a poukazování na její financování nebo na to, že jeli zjišťovat, zda je Jie Ťien-ming vyšetřován. "Tohle si myslí pouze neperspektivní politici bez talentu typu (poslankyně STAN Věry) Kovářové a (poslance KDU-ČSL Mariana) Jurečky," uvedl. Cílem podle něj bylo zjistit budoucnost čínských investic. Jurečka Hrad například požádal o informace, kdo cestu platil.

Mynář ČTK řekl, že během jednání v Číně dostal informaci, že Jie Ťien-ming "podává vysvětlení ve věci možného porušení čínských zákonů". "Nikdo nám neřekl, že je vyšetřován, nikdo nám neřekl, že je zavřený, obžalovaný," dodal. O osudu Jie Ťien-minga na postu poradce Zemana podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka rozhodne výsledek vyšetřování.

CEFC si před časem vybrala ČR jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. CEFC Group (Europe) Company k 1. březnu posílila kapitál o 13,5 miliardy korun na 14,65 miliardy Kč.

V Česku CEFC Group (Europe) Company koupila podíly například v aeroliniích Travel Service, cestovní agentuře Invia.cz, kapitálově vstoupila do J&T Finance Group, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, je majoritním vlastníkem fotbalové Slavie i stadionu v Edenu. CEFC Europe spravuje nyní v ČR aktiva přes 1,5 miliardy eur.