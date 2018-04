Nymburk - V Nymburku začal sjezd KSČM, na kterém tři stovky delegátů zvolí nové vedení. Už během vítání delegátů v kuloárech zaznělo, že vyzyvatelů současného předsedy Vojtěcha Filipa bude méně, než udávají oficiální nominace. Například poslanci Zdeněk Ondráček a Stanislav Grospič ČTK dnes potvrdili, že se vzdají kandidatury. Poslanec Leo Luzar ČTK zase potvrdil svůj dřívější záměr podpořit ve volbě europoslankyni Kateřinu Konečnou. "Je to mladá tvář KSČM se zkušenostmi Evropy," vysvětlil, proč svou nominaci vzdá v její prospěch. Po úvodních projevech předsedy Filipa a prezidenta Miloše Zemana se sjezd koná za zavřenými dveřmi, rozhodli delegáti.

Dvě krajské organizace KSČM, a to pražská a plzeňská , neprosadily, aby sjezd byl dnes večer přerušen a pokračoval v listopadu, jak dříve avizoval Filipův vyzyvatel a oponent, nynější místopředseda Josef Skála. Hlasování napovídá, že Filip by mohl funkci předsedy obhájit. Na sjezdu se zaregistrovalo všech 313 delegátů. Pro přerušení hlasovalo 135 z nich.

Filip, který vede KSČM 12 let, delegáty oslovil s projevem nazvaným Kam dál. Hájil vyjednávání o toleranci vlády vítěze voleb hnutí ANO. Pasivita KSČM by vedla k tomu, že by byla v opozici i se stranami, které v minulosti devastovaly zemi, prohlásil v úvodním sjezdovém projevu. Filip také řekl, že chce zvýšit počet řadových místopředsedů z dosavadních dvou na čtyři. Podle něj je třeba spojit odborné zázemí s vedením a zaměřit se na Evropu.

Filip mluvil také například o zahraničněpolitické situaci, ale i o prohře KSČM v říjnových sněmovních volbách. "Strana nesmí upadnout do chaosu," zdůraznil. Je nutné podle něho aktualizovat dlouhodobý program, aby o něm bylo možné hlasovat na sjezdu za dva roky. Cílem KSČM zůstává socialismus zbavený minulých chyb, prohlásil.

"Otázka stojí tak, zda staré vedení obhájí mandát, či nikoli. Nebráním se ucházet o funkci místopředsedy. Sjezd je o otázce důvěry k současnému předsedovi strany," řekl v kuloárech Grospič.

Podle místopředsedy Jiřího Dolejše předseda Filip, který neodchází, měl v KSČM vždy silnou pozici. "Ovšem Konečná i Josef Skála nasbírali určitou podporu. Ve druhém kole budeme chytřejší. Favorité jsou Filip, Konečná a Skála," uvedl. Celkem získalo nominaci na post předsedy před dnešním sjezdem deset uchazečů, vyzyvatelů Filipa by tak mělo být zřejmě šest.

Vedle mimořádných voleb bude sjezd řešit i postoj ke vznikající vládě ANO, kterou vyjednavači KSČM slíbili tiše podpořit. Zatím nemá KSČM připravené na toto téma usnesení, podle Dolejše bude záviset na vývoji sjezdu.

V Nymburku demonstrují lidé proti KSČM a Zemanovi

Skandování "Miloše do koše", "Česko není Rusko" nebo "Že vám není stydno" a hlasité bubnování se dnes dopoledne ozývalo na prostranství před Obecním domem v Nymburku, kam dorazil prezident Miloš Zeman na sjezd KSČM. Někteří lidé mávali českými nebo unijními vlajkami a drželi transparenty s hesly jako "Putinův poskok" nebo "Chraňte Česko před ruským švábem". Některé poutače byly namířeny i proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Podle odhadu policie i pořadatelů na akci zatím přijelo kolem 200 lidí. Po poledni se očekávají další.

Protest se zatím obešel bez fyzických střetů, provázely ho ale slovní konfrontace mezi demonstranty a delegáty kouřícími na schodišti do Obecního domu. Někteří demonstranti na ně volali "Putinovy děvky" nebo "Vrazi dětí". "Jste pořád ta stejná bolševická partaj," zvolal jeden z protestujících. Komunisté oponovali například tím, že je dnes demokracie.

Bouři nevole a pískot vyvolal i příjezd a odjezd Zemana do Obecního domu. "Objímej stromy, ne komunisty," hlásal jeden z transparentů, kteří lidé postavili k cestě. Zeman demonstrantům, z nichž někteří měli na sobě uniformy bývalé Veřejné bezpečnosti nebo pionýrské kroje, z auta pokynul.

Pořadatelé před Obecní dům, kde se komunistický sjezd koná, postavili také traktor s valníkem, který slouží jako improvizované pódium. Před něj demonstranti postavili poutač hlásící, že komunisté jsou podle nich přes třešně a šeříky vrazi. "Komunisté v době, kdy byli u moci, vystupovali na valnících od traktoru. Tak jsme se rozhodli využít příležitosti, že máme známé, kteří pracují na poli, a půjčili jsme si od nich valník," řekla ČTK jedna z organizátorek protestní akce Petra Melingerová.

Demonstrantům vadí hlavně to, že to bude poprvé po listopadové revoluci v roce 1989, kdy hlava státu promluví na sjezdu strany navazující na někdejší totalitní KSČ. Chtějí vyjádřit odpor proti údajnému srůstání vládnoucí moci s komunisty. "Přihlásilo se spousta lidí, očekáváme, že jich přijede tak 600," uvedla Melingerová, která pochází z Nymburku.

"Nymburku se za komunistů říkalo Jakešova Lhota a my chceme říct, že nejsme Jakešova Lhota a že se vymezujeme proti tomu, jak komunisté v poslední době vyvracejí historická fakta," dodala.