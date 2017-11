Moskva - Rusku se při jednáních s prezidentem Milošem Zemanem podařilo vyhnout vážnému diplomatickému skandálu jen díky včasné přípravě. Píše o tom dnes ruský list Kommersant. Naráží tím na poprask kolem článku hájícího sovětskou invazi do Československa v roce 1968, kterou na svých stránkách v úterý zveřejnil web ruské armádní televize Zvezda.

Zmíněná stať vyvolala bouřlivou odmítavou reakci české politické scény. Její autor Leonid Maslovskij v ní mimo jiné tvrdí, že sovětská invaze v roce 1968 zabránila státnímu převratu zorganizovanému Západem a zachovala v zemi mír na dalších 20 let. Prezident Miloš Zeman autora označil za "novinářského šílence s vylízaným mozkem".

Podle Kommersantu byl Zeman o obsahu článku obeznámen ve středu na česko-ruském ekonomickém fóru. Jeden z členů Zemanovy delegace ale ČTK řekl, že prezident se o materiálu dozvěděl už v úterý večer.

Kommersant píše, že řada členů české delegace požadovala státní návštěvu na protest ukončit. Zeman se ale rozhodl takto nepostupovat, nýbrž tuto otázku nastolit při jednání s premiérem Dmitrijem Medveděvem. To se podle listu dozvěděli v aparátu ruské vlády a měli čas se na to připravit. "Kdyby se (Zeman) méně zaměřoval na spolupráci s naší zemí, tak by se otočil na podpatku a odjel... Bez ohledu na přípravu (ruské reakce) jednání už tím bylo zatížené," uvedl zdroj listu.

Ruský premiér se na středečním jednání s českým prezidentem od článku, který na webu už dostupný není, na Zemanovu žádost distancoval. Šéf mediální společnosti Krasnaja zvezda, která televizi vlastní, Alexej Pimanov pak uvedl, že televizní redakce je za stanovisko premiéra vděčná a plně ji podporuje. Pimanov dále znovu zdůraznil, že server je diskusním fórem, kde se střetávají různé názory. To, že se článek na webu objevil v době státní návštěvy českého prezidenta, je podle něj nešťastná shoda okolností.

Zeman svou pětidenní cestu do Ruska zahájil v úterý v Soči, kde se sešel s prezidentem Vladimirem Putinem. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov následně uvedl, že si Putin velmi cení "politické moudrosti a autority pana Zemana a jeho zájem o rozvoj česko-ruských vztahů".