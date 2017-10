Praha - Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zastavila činnost Nikolaji Komličenkovi z Mladé Boleslavi na osm soutěžních zápasů. Ruský útočník byl potrestán za úder loktem, kterým plzeňskému obránci Davidu Limberskému způsobil zlomeninu v obličeji.

Za faul z osmého ligového kola Komličenko obdržel druhý nejvyšší trest v historii české nejvyšší soutěže. Delší distanc dostal pouze v květnu 2013 tehdy sparťanský útočník Léonard Kweuke, který hrubým faulem zlomil protihráči nohu a nesměl nastoupit ve 12 zápasech.

Osmizápasový trest udělila disciplinární komise za faul loktem rovněž Milanu Matulovi z Teplic v srpnu 2009, později mu byl distanc zmírněn na šest utkání.

"Disciplinární komise přikročila k výši tohoto trestu především z toho důvodu, že šlo o zákrok, který měl za příčinu závažný následek na zdraví hráče soupeře, byť se nejednalo o zákrok úmyslný," prohlásil předseda disciplinární komise Richard Baček.

Komličenko, který v Mladé Boleslavi hostuje z Krasnodaru, tak na podzim dohrál. Do prosince je na programu sedm ligových duelů a osmifinále pohárové soutěže MOL Cupu. Mladá Boleslav se může proti trestu odvolat, zatím čeká na písemné potvrzení trestu.

Disciplinární komise rovněž rozhodla, že slávista Miroslav Stoch musí zaplatit pokutu 40 tisíc korun za skandování pokřiku "smrt Spartě" při děkovačce s fanoušky po pohárovém zápase s Třincem.

"Jsem hlavně rád, že jsem nedostal žádný sportovní trest, že bych nemohl hrát zápasy," řekl Stoch pro klubový web. "Vyjádřil jsem se před komisí, že mě určitě mrzí, co se stalo. Už se to nedá vzít zpět. Kdyby to bylo řečené z mé hlavy a věděl bych, do čeho jdu, tak by se to určitě nestalo," uvedl Stoch, jenž opakoval pokřik, který mu napovídal jeden z fanoušků.

Za nevhodný pokřik při děkovačce byla potrestána i Slavia pokutou 50 tisíc korun, protože tím porušila povinnosti pořádajícího týmu. Dalších 80 tisíc musí Slavia zaplatit za chování fanoušků v utkání v Olomouci, zatímco domácí Sigma zaplatí 100 tisíc korun za nedostatečnou pořadatelskou službu.

Slavii dnešní zasedání disciplinární komise vyšlo celkem na 230 tisíc korun, neboť další pokutu 100 tisíc dostala za derby se Spartou. Stejnou částku musí zaplatit i letenský celek. Komise tak rozhodla kvůli použití světlic během utkání.

"Disciplinární komise sice shledala derby pražských 'S' jako jedno z nejlépe fanouškovsky i pořadatelsky zvládnutých za poslední dobu, nicméně masivním použití pyrotechniky a zejména jejím vhozením na hrací plochu došlo k přerušení utkání a tudíž k situaci, která jednoznačně naplňuje znaky disciplinárního přečinu," řekl Baček.

Poprvé komise zahájila řízení pro podezření ze simulování hráčů, kterým podle nového disciplinárního řádu hrozí pokuta, ale i zastavení činnosti až na dva zápasy. Na příštím zasedání bude posuzovat pád plzeňského útočníka Michaela Krmenčíka v utkání se Zlínem, mladoboleslavského Jana Chramosty v zápase s Plzní a Pavla Vyhnala z druholigové Vlašimi v duelu s Ústím nad Labem.

"Disciplinární komise obdržela v poslední době několik podnětů na možné případy simulování. Tyto případy nechala odborně posoudit nově vzniklou sportovní radu a v těchto konkrétních případech se rozhodla zahájit disciplinární řízení," uvedl Baček.