Praha - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a někdejší novinář jeho bývalého deníku Marek Přibil by měli v úterý před sněmovní komisí k únikům informací z vyšetřovacích spisů vysvětlovat, zda měli údaje z živého spisu a případně jak s nimi nakládali. ČTK to dnes řekl předseda komise Martin Plíšek (TOP 09). Člen komise za ANO Radek Vondráček ale netuší, čím by se měla komise ve směru k Babišovi zabývat. Před komisi v úterý předstoupí také zástupci České advokátní komory.

O úniku tzv. živého policejného spisu se mluvilo v souvislosti s nahrávkou Babiše a Přibila, která se objevila na twitterovém účtu pod jménem Julius Šuman. Babiš se opakovaně ohradil proti tvrzením, že by od Přibila takový dokument dostat.

Základní otázka podle Plíška stojí tak, zda s informacemi ze živého spisu nakládali a zda se s nimi seznamovali, jak údaje ze zvukového záznamu naznačují. Komisi by potom zajímalo, jak je získali nebo kdo jim je obstaral, podobně jako případné politické důsledky využití těchto údajů, uvedl. Plíšek také připomněl, že se záležitostí zabývá policie. Ovšem i komise by mohla dát podnět k šetření nebo k zahájení trestního stíhání, pokud by dospěla k závěru o možném porušení zákona, dodal Plíšek.

"Oba dva aktéři (Babiš a Přibil) řekli, že tam žádné živé spisy nebyly," řekl dnes ČTK Vondráček. Komise, o jejímž smyslu pochybuje, by se měla podle něho zabývat třeba úniky údajů z dotační kauzy na ministerstvu školství či případem Beretta týkajícím se vynášení informací z trestního spisu. Projednávat by podle něj měla i e-mail někdejšího šéfa Úřadu vlády Ivana Přikryla premiéru Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD), v němž údajně píše, že nahlížel do živého spisu v kauze těžební společnosti OKD. "Jestli máme řešit úniky, řešme i úniky směrem k panu Sobotkovi a k panu Přikrylovi," dodal Vondráček.

Zástupci advokátní komory by měli přijít na slyšení ráno, dopoledne se očekává Přibilovo slyšení. Babišům výslech komise plánuje na odpoledne.

Další pozvané svědky členové vyslechnou až na dalších zasedáních, čeká se na zbavení mlčenlivosti. Přijít by měli například špičky policie a státního zastupitelství a někteří ministři. Komise zasedá každé úterý, závěrečnou zprávu by měla dát plénu před polovinou září.

Komise založená z iniciativy ČSSD má prověřit případné protiprávní jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení. Má se zaměřit také na to, zda údaje z těchto spisů nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu. Šéf ANO už dříve uvedl, že založení komise pokládá za pokračování kampaně proti sobě.

První slyšení komise uskutečnila minulý týden. Vypovídali náměstci policejního prezidenta a nejvyššího státního zástupce Jaroslav Vild a Igor Stříž. Poslanci s nimi diskutovali o únicích informací ze spisů obecně. Z vyjádření obou náměstků vyplynulo, že slabinu vidí spíš v lidském faktoru než v systému.

Podle zákonu je každý povinen se na předvolání komise dostavit a vypovídat. Pokud se předvolaný svědek bez omluvy nedostaví, může být předveden.