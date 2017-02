Praha - Výběrová komise doporučila jako zhotovitele modernizace pražského železničního uzlu sdružení společností Metrostav, Swietelsky Rail a SMP CZ. To za modernizaci koridorové trati z pražské Hostivaře k Vinohradským tunelům u hlavního nádraží nabídlo částku 3,487 miliardy korun bez DPH. ČTK to řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Pokud proti rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek nebudou podány námitky, předpokládá zadavatel přibližně do tří týdnů uzavření smluv o dílo, uvedl mluvčí správy železnic, která je investorem stavby. Soutěže se zúčastnilo celkem šest firem, v pořadí na druhém místě skončilo sdružení firem Eurovia, Strabag Rail a GJW Praha s cenou 3,68 miliardy Kč.

Modernizace železničního spojení od vinohradských tunelů k Hostivaři je součástí modernizace takzvaného pražského železničního uzlu. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) si od ní slibuje odstranění úseků, které už nestačí intenzitě dopravy.

SŽDC vypsala tendr loni na podzim již podruhé. Výběrová komise loni v červnu za vítěze doporučila firmu Chládek a Tintěra s cenou 3,4 miliardy korun. SŽDC ale následně soutěž zrušila s poukazem na nejasnosti ve vlastních kvalifikačních požadavcích. Vítězná firma se následně obrátila na antimonopolní úřad, aby zakázal vypsání nové soutěže. Nakonec ale společnost vzala své podání zpět a SŽDC vyhlásila nový tendr.

Opravu Negrelliho viaduktu provedou Hochtief a Strabag

Hodnoticí komise vybrala k opravě pražského Negrelliho viaduktu sdružení firem Hochtief, Strabag a Avers. Cenu zakázky sdružení stanovilo na 1,046 miliardy korun bez DPH. Sdružení zvítězilo s nejnižší cenou mezi třemi uchazeči.

Pokud se žádná z neúspěšných firem proti rozhodnutí komise neodvolá, předpokládá SŽDC podepsání smlouvy během tří týdnů, uvedl Illiaš. Podobně je to s další významnou železniční zakázkou na úpravy železničního spojení mezi pražskou Hostivaří a hlavním nádražím. Komise vybrala za vítěze sdružení Metrostav, Swietelsky a SMP CZ.

Oprava historického Negrelliho viaduktu je součástí plánované modernizace trati na Kladno s odbočkou na pražské letiště, která bývá často označována jako rychlodráha. Součástí plánovaných oprav bude kromě výměny železničního svršku a spodku rozebrání dvou mostních oblouků na Štvanici, které poškodily povodně a jejichž stav označuje SŽDC za havarijní.

Celá rekonstrukce Negrelliho viaduktu by měla trvat do roku 2019 a bude spojená s omezením provozu na linkách směřujících přes most na Masarykovo nádraží. Při hladkém průběhu příprav by mělo s pracemi začít letos na jaře. Cena nabízená vítězným sdružením je o téměř 150 milionů nižší, než kolik původně SŽDC předpokládala.