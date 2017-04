Praha - V případu ohledně agenta Vojenského zpravodajství zadrženého u pražského bydliště ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) nebyl porušen zákon. Po dnešní schůzi sněmovní komise pro kontrolu činnosti armádní tajné služby to novinářům řekl její předseda Bohuslav Chalupa (ANO). Komise k záležitosti přijala neveřejné usnesení, závěr by měl učinit premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Usnesení není podle Chalupy výrazně odlišné od toho, které přijala v menším počtu přítomných členů před měsícem. Tehdy se shodla na tom, že zpravodajec se o dům nezajímal a neshledala žádná pochybení ani nezákonnosti. Tento závěr dnes komise nezrušila.

"Teď už řeší jenom to, co bych měl sdělit panu premiérovi, a pan premiér by měl udělat poslední krok," řekl Chalupa. Pokud bude podle místopředsedy komise Václava Horáčka (TOP 09) usnesení naplněno, kauza definitivně skončí. Jiné je podle něho proto, že někteří členové se nemohli schůze komise před měsícem zúčastnit.

O svolání dnešní schůze požádala čtveřice poslanců ČSSD, KSČM a TOP 09, kteří minule přítomni nebyli. "Znovu jsme si prošli veškeré informace a fakta," uvedl Chalupa, podle kterého se žádné nové informace neobjevily. Nebyl podle něho porušen zákon o ochraně osobních údajů ani o zpravodajských službách.

Dnešního jednání se opět účastnili ředitelé Vojenského zpravodajství a policejní Ochranné služby Jan Beroun a Jiří Komorous. Přítomni byli také Chovanec a ministr obrany Martin Stropnický (ANO).

Oběma službám podle Horáčka případ prospěl v tom, že se budou snažit své organizace zdokonalit. "Neporušily zákon, ale vzaly si z toho, že je potřeba ještě udělat některá opatření ke zdokonalení," řekl. Chalupa opět volal po lepší koordinaci služeb. "Protože to tady evidentně někde drhne," soudí.

Na minulém jednání o věci byli tři členové komise za ANO, ODS a Úsvit. V usnesení se shodli na tom, že Vojenské zpravodajství ani policejní Ochranná služba nepochybily, každý z útvarů vykonával svou práci. Objektem zájmu zpravodajců nebyl podle komise dům ministerstva vnitra ani ministr vnitra.

Agent byl zadržen blízko vily ministerstva vnitra v Praze-Dejvicích. Šéf Vojenského zpravodajství pak popřel, že zpravodajec fotografoval dům užívaný ministrem, a Stropnický označil spekulace o možném sledování Chovance armádní rozvědkou za absurdní.