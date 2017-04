Brusel - Evropská komise by v červnu na summitu EU měla představit konkrétní postup přesídlení dvou unijních agentur, které nyní sídlí v Británii. Novinářům to po dnešním summitu EU k brexitu řekl premiér Bohuslav Sobotka. Česká republika má zájem o Evropský bankovní úřad (EBA), Slovensko se uchází o Evropskou agenturu pro léčiva (EMA).

"Měli bychom dostat návrh kritérií a harmonogramu, podle kterého se bude postupovat," uvedl český premiér. Poté, co bude postup rozhodování takto popsán, mělo by se o věci rozhodnout do konce roku 2017. To by umožnilo dostatečně připravit přesun obou institucí do jara 2019, kdy Británie z EU vystoupí.

Podle Sobotky bylo na dnešním summitu evidentní, že konkurence zájemců bude silná. O EBA kromě České republiky usilují také Lucemburčané, kteří tvrdí, že na umístění úřadu mají právní nárok. "Budeme velmi dobře muset promyslet naši strategii," poznamenal Sobotka.