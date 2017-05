Brusel - Evropská komise se rozhodla ukončit řízení, které od roku 2015 vedla s Německem kvůli jeho plánu na dálniční mýtné pro osobní auta. Komise to uvedla v tiskové zprávě s tím, že v březnu Německo přijalo potřebné změny pravidel a odstranilo tak možnou diskriminaci na základě národnosti. Berlín rozhodnutí uvítal. Rakouský ministr dopravy Jörg Leichtfried ale již podle agentury DPA uvedl, že Vídeň s postupem komise nesouhlasí a připraví žalobu k soudnímu dvoru EU.

Žalobu zvažuje i Česká republika, ministerstvo dopravy nicméně navrhlo vládě počkat s konečným rozhodnutím právě na verdikt Evropské komise. Nynější ukončení řízení teď musí projednat ministerstvo dopravy s úřadem vlády a ministerstvem zahraničí, řekl ČTK mluvčí ministerstva Tomáš Neřold. Materiálem úřadu ke stanovisku Česka k německému mýtu se vláda tento týden nezabývala kvůli nepřítomnosti ministra dopravy Dana Ťoka, který se zúčastnil návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Číně.

"Komise se proto rozhodla případ uzavřít," uvedla Evropská komise s tím, že nyní bude sledovat, jak jsou pravidla skutečně uváděna do praxe.

Německý ministr dopravy Alexander Dobrindt verdikt komise, s níž měl svůj plán předjednaný, přivítal. "Teď je to i Bruselem úředně potvrzeno: Mýtné přichází," napsal ministr v tiskové zprávě zaslané ČTK. Na zavedení mýtného do praxe, které podle něj povede ke spravedlnosti na německých silnicích, bude Německo rychle pracovat, podotkl.

"Špatné rozhodnutí komise otevírá dveře vzájemné diskriminaci mezi členskými státy EU," prohlásil naopak rakouský ministr Leichtfried. Komise se nyní podle Vídně musí tématem německého mýta opět zabývat a mimo jiné si vyžádat i postoje Německa a Rakouska. Leichtfried poznamenal, že pokud Brusel nebude ve věci aktivní, pak bude cesta pro rakouskou žalobu volná.

Řízení s Německem zahájila EK v červnu 2015 poté, co vyšlo najevo, že mýtné by de facto platili jen zahraniční řidiči, neboť Němci by si mohli poplatek odečíst z daní. Podle evropské exekutivy se jednalo o nepřímou diskriminaci na základě národnosti. Berlín poté oznámil, že systém nespustí od počátku roku 2016, jak bylo původně v plánu.

Německo nakonec letos v březnu původní podobu pravidel upravilo. Mýtné nakonec začne pro osobní auta platit v roce 2019. Výše mýtného se bude lišit v závislosti na objemu motoru a množství emisí. Majitelé aut registrovaných v Německu mýtné podle plánu sice také uhradí, posléze se jim ale o zaplacenou částku sníží daň z motorových vozidel; majitelé nejekologičtějších aut s velmi nízkými emisemi získají dokonce větší úlevu, než kolik zaplatí na poplatcích.