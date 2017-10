Brusel - Evropská komise se začne zabývat možnostmi, jak snížit finanční pomoc, která nyní putuje do Turecka v souvislosti s jednáními o vstupu země do Evropské unie. Novinářům to po konci prvního dne jednání summitu EU řekli německá kancléřka Angela Merkelová i rakouský předseda vlády Christian Kern.

Německá kancléřka na briefingu označila stav lidských práv v Turecku za nepřijatelný, zdůraznila ovšem také, že dialog s Ankarou by měl pokračovat.

"Otázkou vztahů s Tureckem jsme se zabývali důkladně, byla to velmi dobrá diskuse," řekl novinářům při odchodu předseda rakouské vlády. Vztahy s Tureckem, které je pro EU klíčové kvůli zvládání migrační krize, řešili šéfové států a vlád bloku při pracovní večeři.

Poté, co právě dohoda o migraci dala diskusím s Tureckem novou dynamiku, zchladil vzájemné vztahy opět pokus o vojenský puč v zemi a především následný posun vlády v Ankaře k autoritářskému režimu. V Německu, jehož několik občanů bylo v Turecku zatčeno, se věc stala také součástí domácí politické kampaně v nedávných parlamentních volbách.

Diplomaté už před čtvrtečním jednáním připustili možnost snížení peněz z předvstupní podpory Turecka. Ale také zdůraznili, že podobný krok se nemá dotknout prostředků, kterými unie podporuje miliony syrských uprchlíků v zemi.