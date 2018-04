Ilustrační foto - V centru Prahy na místě historického domu U Sixtů vznikne nový pětihvězdičkový hotel (na vizualizaci je budoucí podoba objektu). Mezi ulicemi Železná, Celetná a Kamzíkova by se mohlo začít stavět na začátku příštího roku, projekt by měl být dokončen na podzim 2016. Budoucí hotel, jehož výstavba přijde investora na dvě miliardy korun, nabídne 120 luxusních pokojů, restauraci a konferenční prostory.

Ilustrační foto - V centru Prahy na místě historického domu U Sixtů vznikne nový pětihvězdičkový hotel (na vizualizaci je budoucí podoba objektu). Mezi ulicemi Železná, Celetná a Kamzíkova by se mohlo začít stavět na začátku příštího roku, projekt by měl být dokončen na podzim 2016. Budoucí hotel, jehož výstavba přijde investora na dvě miliardy korun, nabídne 120 luxusních pokojů, restauraci a konferenční prostory. ČTK/Akroterion

Praha - Praha zřejmě uzavře novou nájemní smlouvu se společností Akroterion, která chce u Staroměstského náměstí otevřít hotel Ritz-Carlton. Projekt hotelu by tak pokračoval. Dnes to doporučila majetková komise rady hlavního města, rozhodnutí bude na radních. Praha koncem loňského roku smlouvu s firmou vypověděla kvůli tomu, že nesplnila podmínku, aby soubor budov opravila a zprovoznila do září 2017. Navržená nová smlouva počítá s vyšším nájemným a podmínkou otevření hotelu do konce roku 2022.

Z osmi historických budov, které komplex domů tvoří, investor čtyři vlastní a čtyři si donedávna od Prahy pronajímal na základě smlouvy z roku 1995. Po více než dvaceti letech došla vedení města trpělivost a koncem loňského roku smlouvu vypovědělo.

Náměstkyně primátorky pro územní rozvoj a členka majetkové komise Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice) dnes uvedla, že je lepší se domluvit se stávajícím investorem než začínat od začátku. "Pokud bychom chtěli začít od začátku, znamenalo by to další chátrání a čekání," uvedla.

Komise proto doporučila uzavřít s firmou novou smlouvu, garantující o sedm procent vyšší nájem než ten původní. Hrubá stavba by měla být podle nových podmínek hotova v roce 2021 a hotel zprovozněn do konce roku 2022. Investor také bude muset zaplatit desetimilionovou pokutu za nesplnění podmínek předchozí smlouvy.

"Součástí smlouvy by měl být také nově závazek veřejné prostupnosti komplexu mezi ulicemi Celetná, Železná a Kamzíkova," uvedla Kolínská a doplnila, že v areálu má vzniknout kromě hotelu také 26 bytů. Firma podle náměstkyně doložila, že má zajištěné financování i zhotovitele rekonstrukce. Rozhodnutí komise ČTK potvrdil i její další člen Petr Hlubuček (STAN).

Stavební povolení Akroterion získal už v roce 2014. Záměr se však nelíbil Národnímu památkovému ústavu (NPÚ) a části odborníků. Ministerstvo kultury v roce 2016 zrušilo kladné stanovisko pražských památkářů, ti ho následně vydali znovu. V posledních čtyřech letech byl projekt přepracován, řada připomínek byla zohledněna, ale výhrady ze strany NPÚ trvaly.

Dlouho chátrající dům U Sixtů je původně románský a raně gotický objekt z 12 a 13. století. Dnešní barokní průčelí je ze začátku 18. století. Kromě Sixtova domu projekt zahrnuje domy U kamenného ptáka, U uherské koruny, U jednorožce, U bílého koníčka, U černého slunce, U Kamenného beránka a U bílého vlka.