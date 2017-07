Praha - Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) dnes přislíbil sněmovní komisi pro kontrolu použití odposlechů, že bude činný v případu nakládání s odposlechy mezi obviněným a obhájcem v kauze česko-íránského podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha. Novinářům to řekl předseda komise Daniel Korte (TOP 09). Poslanci se znovu sejdou 6. září, na kdy si chtějí pozvat také nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Korte v případu vidí i odpovědnost Zemana, na kterého má připravené trestní oznámení.

Sněmovní komise se zabývá druhou větví Zadehovy kauzy, v níž byl s dalšími lidmi obviněn mimo jiné z ovlivňování svědků. Korte poukazuje na to, že dozorující státní zástupce podával v březnu návrh na prodloužení vazby Zadeha a jedna z příloh obsahuje přepisy odposlechů s komentářem. V jednom z nich se podle Korteho vyskytuje jméno obhájkyně. Kvůli odposlechům podala v únoru poprvé trestní oznámení Unie obhájců. Trestní řád totiž použití odposlechů mezi obviněným a obhájcem zakazuje, mají být vymazány.

Pelikán si nechal po posledním jednání komise v polovině června zaslat spis případu. "Dospěl k tomu, že zákon byl porušen, ale že ovšem nejsou důkazy, že ty informace byly vytěženy pro další postup trestního řízení," řekl novinářům Korte. Komisi Pelikán podle Korteho přislíbil, že pokud v případu nedojde k jasné reakci, bude konat sám a podá například stížnost pro porušení zákona či kárnou žalobu.

Komise by chtěla vyslechnout i Zemana, který však podle Korteho už třikrát nepřišel. "On se vždy omluvil v podstatě na poslední chvíli, tentokrát nás vyzval ministr Pelikán, abychom si pozvali nejvyššího státního zástupce, že ho zprostí mlčenlivosti," uvedl Korte. Pelikán by podle něj měl na Zemana apelovat, aby se dalšího jednání komise začátkem září zúčastnil.

Korte je přesvědčen o tom, že se trestného činu v případu odposlechů dopustil dozorový státní zástupce. "Buď si toho nevšiml, že tam byly vloženy odposlechy obhájců s obžalovaným, nebo tam byl nějaký úmysl. Ale nelze říci, že za to může jen ten policista, který byl potrestán kázeňsky," řekl. Připraveno už má i trestní oznámení na Zemana, i když o tom zatím s ostatními členy komise nediskutoval. "Je odpovědný za celou strukturu státního zastupitelství," vysvětlil.