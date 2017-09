Praha - Sněmovní vyšetřovací komise k únikům informací z vyšetřovacích spisů by dnes měla schválit svou závěrečnou zprávu. Podle předsedy komise Martina Plíška (TOP 09) by se v závěrečné zprávě měla objevit doporučení na změnu některých zákonů, aby se do budoucna únikům zamezilo. Celá Sněmovna by o zprávě komise měla rozhodovat v úterý.

Plíšek novinářům řekl, že zpráva komise bude obsahovat popis současné situace ohledně úniků z vyšetřovacích spisů a návrhy vládních opatření nebo změn zákonů. "Velká část těch návrhů se týká změn zákonů, což samozřejmě směřuje pro novou vládu, ale budou tam i opatření, která může zajistit i současná vláda," podotkl Plíšek.

Komise vznikla hlavně kvůli uniklým nahrávkám rozhovorů bývalého novináře Mladé fronty Dnes Marka Přibila s exministrem financí a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, na kterých mluvili o zveřejňování kompromitujících materiálů. Babiš byl v té době majitelem vydavatelství Mafra, pod které MfD spadá.

Babiš nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti sobě. Podal kvůli nim trestní oznámení, které ale policie odložila. Babiš i Přibil už dříve odmítli, že by měli k dispozici spisy z vyšetřovaných kauz.