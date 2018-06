Brno - Mistrovskou Kometu Brno posílí americký útočník Peter Mueller, hokejista s téměř třemi stovkami startů v NHL. Třicetiletý účastník dvou mistrovství světa hrál naposledy v mezinárodní lize EBEL za Salcburk, má za sebou i angažmá ve švédském Malmö a švýcarském Klotenu.

V zámořské NHL odehrál Mueller 297 utkání za Phoenix, Colorado a Floridu a nasbíral v nich 160 bodů za 63 gólů a 97 asistencí. Naposledy v elitní soutěži, do níž byl draftován v roce 2006 jako osmý v pořadí, nastoupil před pěti lety. Na poslední štaci ve vicemistrovském Salcburku měl bilanci 57 utkání a 61 bodů (19+42).

"Hledali jsme na trhu produktivního praváka, střelce. Věřím tomu, že se Peter bude hodit i do našich přesilovek a určitě splní to, co od něj očekáváme. Má rovněž obrovské zkušenosti z NHL, je to profík," konstatoval na webu Komety její majitel a trenér Libor Zábranský.

Mueller se k týmu dvojnásobných úřadujících šampionů připojí během července. "Zaujaly mě úspěchy, které Kometa v posledních letech získala. Brno zároveň hraje Ligu mistrů, která znamená skvělou možnost porovnat se s evropskou špičkou," uvedl Mueller.

"Měl jsem i nějaké další nabídky, ale postupně jsem se jimi přestal zabývat. Chtěl jsem hrát kvalitní soutěž a důležité je pro mě i to, jak se bude v novém působišti cítit moje rodina. Ve finále jsem řešil už jen Kometu," dodal šampion z MS do 18 let, které se v roce 2005 hrálo v Plzni a Českých Budějovicích, a bronzový medailista z juniorského MS (2007).