Brno - Hokejisté Komety Brno porazili ve 33. kole extraligy Duklu Jihlava 3:2 v prodloužení. Vítězný gól vstřelil v 64. minutě z trestného střílení Vojtěch Němec. Brňané si částečně vylepšili svou bilanci, když z posledních dvanácti zápasů teprve potřetí vyhráli. Poslední celek tabulky Jihlava naopak získal z posledních čtyř duelů pouze jeden bod.

Do sestavy Komety se vrátil uzdravený kapitán Leoš Čermák, chyběl naopak útočník Tomáš Vincour, jenž posílil na Spenglerově poháru finskou Hämeenlinnu.

Po oboustranně opatrné čtvrthodině propásla Jihlava při vlastním oslabení možnost otevřít skóre. Po chybě Komety v útočném pásmu se dostal Čachotský do bleskového protiútoku, jeho pokus o blafák brankář Langhamer kryl. O minutu později se na druhé straně blýskl brankář Vejmelka, který v Dukle z Brna hostuje. Zlikvidoval střelu Dočekala i dorážku Horkého. Ten si vzápětí připsal asistenci na obou brankách Brna. První gól vstřelil v 16. minutě Dočekal a druhý přidal Krejčík. Jihlava se také dostala k zakončení, v koncovce potvrdila dlouhodobě špatnou produktivitu.

I ve druhé třetině si Kometa udržovala územní převahu, ale její střelecká produktivita byla nulová. Dukla zůstala u taktiky z úvodu zápasu, která vycházela z pozorné obrany a rychlých protiútoků. Jeden z nich po chybné přihrávce Zaťoviče na útočné modré čáře zužitkoval Skořepa, který po samostatném úniku prostřelil brankáře Langhamra.

V závěrečné třetině se bojovně naladěné Dukle podařilo vyrovnat. Při vyloučení domácího Krejčíka využil za pouhé čtyři sekundy početní výhodu švédský obránce de la Rose, na jehož střelu od modré čáry brněnský gólman nedosáhl. Jihlava po vyrovnávacím gólu ožila, naopak křečovitě hrající Kometa se nedokázala prosadit.

Dva body zajistil Brnu v prodloužení Vojtěch Němec, kterého v úniku zadáci Jihlavy faulovali a útočník Komety z penalty s přehledem blafákem překonal Vejmelku.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Naše hra dnes ukázala, že nejsme v optimálním rozpoložení. Snad pouze část první třetiny, v níž jsme dali dvě branky a soupeře přehrávali, snese přísnější měřítko. Ve druhé třetině byla hra z naší strany strašně špatná. Přesto se při přesilovce ocitli dva naši útočníci sami před brankou a mohli přidat třetí gól. Za tři minuty přišlo to, co jsme nejméně potřebovali, první gól Dukly. V plné nahotě se při vyrovnávacím gólu Jihlavy projevilo, že naše výkony nejsou ideální. Jsem rád, že jsme vyhráli alespoň za dva body. Vojta Němec parádně proměnil trestné střílení. Snad bude dnešní výhra odrazovým můstkem do dalších zápasů. Navzdory dnešní výhře však máme do spokojenosti hodně daleko."

Petr Vlk (Jihlava): "Do utkání jsme vstoupili trochu s respektem a nechali soupeře odskočit na dva góly. Od druhé třetiny jsme už byli vyrovnaným protivníkem. Bohužel jsme v té době neproměnili dva nájezdy při protiútocích. V prodloužení se už hrál hokej na hraně. Možná jsme měli odjetého Němce nechat akci místo faulu zakončit, protože při penaltě měl více klidu. Bohužel to dopadlo takto. Pokud zápas celkově zhodnotím, tak jeho úvod byl z naší strany špatný, zbytek dobrý."

HC Kometa Brno - HC Dukla Jihlava 3:2 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Dočekal (Horký), 17. Krejčík (Horký), 64. V. Němec z trestného střílení - 28. Skořepa, 49. De la Rose (Rabbit). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Frodl, D. Klouček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno: Langhamer - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Štencel - Haščák, V. Němec, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, T. Svoboda - Mallet, H. Zohorna, R. Zohorna - Horký, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.

Jihlava: Vejmelka - De la Rose, Suchánek, Stříteský, J. Zdráhal, Šidlík, D. Kajínek, Bryhnisveen - Čachotský, Hamill, Rabbit - Žálčík, Skořepa, F. Seman - T. Kubalík, A. Zeman, Anděl - Rys, R. Hubáček, M. Hlinka. Trenéři: Vlk a F. Zeman.