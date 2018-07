Brno - Hokejisté extraligového mistra Komety Brno začali dnes přípravu na ledě se všemi čtyřmi posilami, obráncem Jurajem Mikušem a útočníky Peterem Muellerem z USA, Lukášem Kašparem a Bedřichem Köhlerem. Na úvodním tréninku chyběli pouze Alex Mallet, který se zapojí do přípravy v úterý, a Martin Erat. Ten se po dohodě s majitelem klubu a hlavním koučem Liborem Zábranským připojí k týmu podle vlastního uvážení v průběhu sezony.

"Máme jasnou dohodu. Až bude mít Martin chuť, tak nastoupí. Je to jeho rozhodnutí. Doufám, že to nevydrží bez hokeje až do ledna. Považuji jej, stejně jako kapitána týmu Leoše Čermáka, za přirozeného lídra týmu," řekl novinářům Zábranský.

"Naše cíle zůstávají stejné jako v předchozích sezonách. Chceme vyhrát každý zápas, bavit hokejem diváky. Poslední dvě sezony byly fantastické. Zažili jsme obrovskou euforii spojenou se zvednutím mistrovského poháru. Je to obrovská droga, rádi bychom tyto pocity zopakovali," dodal majitel Komety.

V plánu má celou srpnovou přípravu zaměřit na kondici. A také na přeskládání sestavy po odchodech klíčových hráčů, brankáře Marka Čiliaka, obránce Jakuba Krejčíka a útočníků Martina Nečase a Hynka Zohorny.

"Konkurence v týmu je. Máme v kádru spoustu mladých a talentovaných hráčů. Bude záležet jen na nich. Do zahájení sezony už žádné změny neplánujeme. Ale soupiska se uzavře až koncem ledna," uvedl Zábranský.

Brněnský kouč si hodně slibuje od nových posil. "Při skládání týmu vždy hledáme vítězné typy. Věřím, že se nám podařilo tyto hráče najít. Chceme přetvořit tým tak, abychom měli stále dvě až tři herní varianty. Od Kašpara očekávám produktivitu a tah na branku. Mueller by měl zacelit mezeru po odchodech Nečase a Zohorny, na přesilovky potřebujeme praváka," řekl Zábranský.

Na prvním tréninku hráči absolvovali padesát minut na ledě a přípravu v posilovně. "Nebyl jsem skoro tři měsíce na ledě. Byl jsem rád, že jsem si odpočinul, už ale přišlo to správné svědění rukou. Tréninky jsou tvrdé. Když převezme (Zábranský) taktovku, tak to hodně bolí. Ale musíme být dobře nachystaní, máme opět vysoké cíle," řekl obránce Ondřej Němec. Sám trénoval ještě ve starých bruslích. Na nové, které si objednal na zakázku, ještě čeká. "Proto byl první trénink pro mě příjemnější a méně bolel," podotkl obránce Komety.

V přípravě má Kometa naplánováno šest utkání, první je na programu už v sobotu v Třebíči. Do zahájení extraligy Brňané stihnou odehrát i čtyři zápasy v Lize mistrů.

Program přípravných zápasů:

Sobota 4. srpna: Horácká Slavia Třebíč - HC Kometa Brno (17:30),

čtvrtek 9. srpna: HC Kometa Brno - HC Slovan Bratislava (18:00),

úterý 14. srpna: HC Kometa Brno - HC Orli Znojmo (18:00),

čtvrtek 16. srpna: HC Kometa Brno - Spartak Moskva (18:00),

úterý 21. srpna: Slovan Bratislava - HC Kometa Brno (18:00),

čtvrtek 23. srpna: HC Kometa Brno - Amur Chabarovsk (18:00),

pátek 31. srpna: HK Něman Grodno - HC Kometa Brno (18:00, Liga mistrů),

neděle 2. září: Eisbären Berlín - HC Kometa Brno (17:00, Liga mistrů),

čtvrtek 6. září: HC Kometa Brno - HK Něman Grodno (18:00, Liga mistrů),

neděle 9. září: HC Kometa Brno - Eisbären Berlín (10:00, Liga mistrů),