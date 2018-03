Brno - Hokejisté Komety Brno jsou prvními semifinalisty play off extraligy. Obhájci titulu zvítězili ve čtvrtém utkání s Vítkovicemi 3:1 a sérii vyhráli 4:0.

Ostravané ve snaze odvrátit mečbol dobře začali a v úvodní třetině po gólu Petera Tršky vedli. Jejich naděje dlouho držel brankář Patrik Bartošák. Brněnský tým ale ve druhé polovině utkání zápas góly Tomáše Vincoura a Jana Štencela otočil. Skóre uzavřel necelé tři minuty před koncem při power play hostů Radim Zohorna.

Kometa postoupila do semifinále extraligy pošesté v historii, v play off vyhrála desátý zápas v řadě.

Oba týmy sáhly oproti sobotnímu zápasu k jedné změně. Ve čtvrtém útoku Komety nahradil Vondráček zraněného Dočekala. Do druhé útočné řady Vítkovic se vrátil Tybor, jenž nahradil Kucseru.

Na rozdíl od třetího utkání (4:0) hosté mnohem pozorněji bránili, nenechávali soupeři volný prostor k zakončení a hrozili rychlými protiútoky. Už v první minutě při přesilovce se Tybor protáhl mezi brněnskými obránci, při pokusu o blafák ale netrefil branku. Kometa se snažila odpovídat stejnou zbraní, v zakončení si ale domácí útočníci nedokázali poradit s brankářem Bartošákem.

Vítkovická aktivita vyústila ve 14. minutě v úvodní branku. Mahbodovu střelu stačil Čiliak vyrazit pouze před obránce Tršku, na jehož přesnou střelu k tyči už brněnský brankář nedosáhl.

Ve druhé třetině se dostala Kometa do tlaku. Výrazně jí k k tomu pomohly i přesilové hry. Vítkovice dlouho držel výborně chytající Bartošák, při kterém stálo i štěstí. Ve 26. minutě už ležel na ledě, ale Erat ho nepřehodil. Zanedlouho pro změnu netrefil prázdnou branku Nečas a další nabídku k vyrovnání neproměnil ani Zaťovič. Bartošáka se podařilo překonat až ve 35. minutě, kdy Hruška získal kotouč u zadního mantinelu a po Haščíkově přihrávce vyrovnal Vincour.

Kometa pokračovala v tlaku i ve třetí dvacetiminutovce. Otočit skóre se podařilo Brňanům opět po Hruškově akci - po jehož přihrávce se trefil obránce Štencel. Domácí si vzápětí mohli zajistit klidnější závěr utkání. O ten se připravili neproměněním 97 sekund dlouhé přesilovky pět na tři. Další dvě šance k navýšení skóre neproměnil Holík. Pojistku dal až při hře bez brankáře Radim Zohorna. Vítkovice venku prohrály čtyři z posledních pěti utkání, z toho dvě až v prodloužení.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "V první třetině byla na našem týmu vidět tíha okamžiku. Neměli jsme takovou lehkost a pohyb. K tomu se přidal první inkasovaný gól. Od druhé třetiny jsme to už byli my, měli jsme obrovskou převahu znásobenou přesilovkami. Fauly soupeře jsme si vynutili tlakem a pohybem. Důležitý byl gól na 1:1. Ve třetí třetině jsme pokračovali s nastartovanými motory a dovedli zápas do zaslouženého vítězství. Jsme hrdí na kluky, jakým způsobem sérii zvládli. Nyní máme klid na přípravu, regeneraci a sledování potencionálních soupeřů."

Jakub Petr (Vítkovice): "Dnešní duel měl podobný průběh jako první dvě utkání v Ostravě. Dostali jsme se do šancí a získali jednobrankové vedení. Stejně jako v přecházejících zápasech jsme ale nebyli schopni přidat druhou branku, která by mohla něco změnit. Na naše poměry jsme měli hodně vyloučených. To byl okamžik, kdy se Kometa dostala ke své hře. Sice jsme její nápor ubránili a hráli lépe než v předcházejících zápasech, ale klíč k výsledku byl v tom, že jsme strávili hodně času na trestné lavici. Známe sílu Komety, postoupil lepší tým. O tom hovoří jednoznačný výsledek série. My jsme se vůbec neprosazovali v ofenzívě. Vstřelili jsme málo branek při hře pět na pět. To je zklamání v porovnání s tím, co jsme předváděli v základní části. Kometa potvrdila zkušenost."

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 35. Vincour (Haščák, J. Hruška), 46. Štencel (J. Hruška, R. Zohorna), 58. H. Zohorna (Krejčík, L. Čermák) - 14. Trška. Rozhodčí: Hodek, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:11. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:0.

Sestavy:

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Haščák. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk, Urbanec - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Mahbod, Bartovič - Szturc, Š. Stránský, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.