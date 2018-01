Zlín - Hokejisté Komety Brno zvítězili v dohrávce 30. kola extraligy ve Zlíně 4:2 a díky deváté výhře za sebou se posunula na třetí místo před Vítkovice. Gólem a dvěma asistencemi k tomu přispěl Martin Erat, který dal v 52. minutě vítěznou branku. Dvakrát se za Kometu trefil Jan Hruška.

"Sice jsme dotahovali, ale podali jsme lepší výkon. Klíčem k úspěchu byla naše ubráněná oslabení. Měsíc zpátky jsme měli zápasy, kdy jsme byli lepší, ale nedávali jsme góly. To se nám teď daří, a proto se držíme na této vlně," řekl Hruška.

Zlín se snažil po Plzni a Vítkovicích na domácím ledě skolit další tým z čela tabulky a začal skvěle. Hned v úvodu putoval na trestnou lavici Malec a domácí toho využili. Šťastného pokus se ještě neujal, Honejskova střela na bližší tyč už ale za Langhamerova záda propadla.

V deváté minutě byl Malec vyloučen znovu, hráči Brna však oslabení ustáli a vrhli se za vyrovnáním. Zaťovič s Vincourem to nedokázali, na Kašíka si nepřišli ani mladíci Nečas a Plášek. Ujal se až pokus Jana Hrušky, který do sítě poslal znamenitou nahrávku Krejčíka.

Bojovný a vyrovnaný hokej se hrál i ve druhé třetině. Zdálo se, že Okálův faul v útočném pásmu dostane na kontě Kometu, opak byl ale pravdou. Hosté zaváhali v obraně, Langhamer Ferencovu ránu vyrazil pouze před sebe a Bukarts skóroval. Stálo při něm štěstí. Puk se odrazil od lapačky brněnského gólmana na tyčku a až napodruhé jej zlínský kanonýr poslal za brankovou čáru.

Za 78 sekund bylo vyrovnáno, když po Krejčíkově střele díky úspěšné teči podruhé v utkání skóroval Hruška. "Nepodařilo se nám zvládnout začátek, pak jsme se ale dostali do hry. Podstatné bylo, že jsme dokázali i rychle vyrovnat na 2:2. Hokej nás teď samozřejmě baví víc, když vyhráváme. Poslední dobou se díky tomu netočí ani formace a klape nám to," pochvaloval si Hruška.

Vedení si ještě do druhé pauzy mohl vzít Zlín zpět, při Eratově vyloučení Langhamerovi opět vypadl kotouč, Ferencovu dorážku do poloprázdné branky ale zastavil sudí svým písknutím. Následně se strhla šarvátka.

V úvodu třetího dějství zahrozil v oslabení Zaťovič, na jeho kličku ale Kašík dosáhl. Hned z protiútoku ujížděl Kubiš, kterého sekl Dočekal. Berani se ani v dlouhé přesilovce včetně 10 sekund v pěti proti třem neprosadili.

Zápas nabíral na intenzitě, trestné lavice se plnily na obou stranách, většinou se však tresty po potyčkách vykrátily. V 52. minutě však Brno hrálo přesilovku a díky chytrosti zkušeného Erata ji využilo. Kapitán českého týmu pro olympijské hry z úhlu poslal puk od Kašíkových zad do branky. Výsledek pojistil trefou do prázdné zlínské branky Radim Zohorna.

"Bylo to vyrovnané utkání, klasické moravské derby, které mělo náboj. Duel rozhodla přesilovka Komety a tím byl bodík pryč. Je to škoda, hrál proti nám super soupeř v čele s Martinem Eratem, který to utkání rozhodl. Nemáme se ale za co stydět, hráčům je třeba poděkovat. Divákům se utkání muselo líbit," uvedl kouč Zlína Robert Svoboda.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "V první řadě bych chtěl poděkovat mužstvu za srdnatý výkon, který předvedlo na půdě soupeře, jenž v posledních zápasech hraje velmi kvalitní hokej. Dokázal to v prvních deseti minutách první třetiny. Pak jsme se dostali do zápasu i my a za stavu 2:2 podle mého rozhodly přesilovky. Soupeř je měl nebezpečné, ale dokázali jsme je ubránit. A nám v ní rozhodl Martin Erat, takže vezeme tři body."

Dohrávka 30. kola hokejové extraligy:

Aukro Berani Zlín - HC Kometa Brno 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. Honejsek (Roberts Bukarts), 28. Roberts Bukarts - 14. J. Hruška (Krejčík, M. Erat), 30. J. Hruška (Krejčík, Gulaši), 52. M. Erat (Zaťovič, Vincour), 60. R. Zohorna (M. Erat). Rozhodčí: Hribik, Hradil - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4429.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Řezníček, Žižka, Gazda - D. Šťastný, Fořt, Roberts Bukarts - Okál, Honejsek, Kubiš - J. Ondráček, P. Sedláček, O. Veselý - Popelka, Fryšara, Klhůfek. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Brno: Langhamer - O. Němec, Krejčík, Barinka, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, V. Němec, Zaťovič - Mallet, Nečas, Plášek - Haščák, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Horáček.