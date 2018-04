Finále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno, 15. dubna 2018 v Třinci. Hráči Brna se radují z gólu.

Finále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno, 15. dubna 2018 v Třinci. Hráči Brna se radují z gólu. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté mistrovské Komety Brno vyhráli ve druhém finále extraligy na ledě Třince 3:2 a vyrovnali sérii hranou na čtyři vítězství na 1:1 na zápasy. Dvěma góly pomohl k úspěchu hostů útočník Jan Hruška, za Oceláře se trefil rovněž dvakrát Jiří Polanský. Série bude pokračovat ve středu a ve čtvrtek v Brně a s jistotou se vrátí i za týden v neděli do třinecké Werk Arény.

Brňané po sobotní prohře 1:5 vyhráli šestý ze sedmi duelů venku v letošním play off a připsali si celkově deváté vítězství z jedenácti utkání vyřazovací časti. Oceláři v devátém vystoupení doma teprve podruhé neuspěli.

Zápas si nenechal v hledišti ujít ani reprezentační útočník Radek Faksa z Dallasu, bývalý hráč Třince, který posílí českou reprezentaci na mistrovství světa v Dánsku. Oceláři nastoupili v totožném složení jako v sobotu, v sestavě Komety chyběl obránce Štencel a kouč Libor Zábranský nasadil do hry šest beků a třináct útočníků. Oproti minulému klání se zařadil i junior Horký.

V opatrném úvodu se hrálo bez šancí na obou stranách a ani první branka utkání v sedmé minutě nepadla z vyložené příležitosti. Hruška vystřelil z levého kruhu a obránce Matyáš tečoval hokejkou puk tak nešťastně, že prošel mezi Hrubcovými betony za brankovou čáru.

V polovině utkání se dostal do dobré střelecké pozice po Petružálkově přihrávce Cienciala, ale pokus nejproduktivnějšího hráče play off šel vedle. Následně se Kometa ubránila při Nečasově vyloučení, při kterém nepřekonal zblízka Čiliaka Marcinko. V 18. minutě se hosté dostali do přečíslení dvou na jednoho, ale Hynek Zohorna Nečasovu přihrávku nezkrotil.

Ve 24. minutě se už úřadující šampion radoval z druhé branky. Krejčíkovo nahození od modré čáry tečované Hruškou prošlo podobně jako při prvním gólu mezi nohama brankáře. Při Malcově vyloučení se domácí ubránili a po přesilovce střelu Chmielewského s přehledem kryl Čiliak.

Domácí mu sebrali čisté konto v 36. minutě, kdy Krajíček po Svačinově přihrávce místo zakončení uvolnil ideálně bekhendem před odkrytou brankou Polanského, který snadno vstřelil šestý gól v letošním play off. Vzápětí se ocitl sám mezi kruhy Matyáš, ale šanci na vyrovnání promarnil nepřesnou střelou.

Při Eratově trestu dvakrát minul Cienciala a Čiliaka nepřekvapil skrytou střelou ani Svačina. Už při plném počtu hráčů na ledě ujel Radim Zohorna, ale Hrubec jeho zakončení do forhendu vyrazil a poradil si i s dorážkou Hrušky, který mohl dovršit hattrick. Před pauzou ještě Svačinovo nahození málem srazil do vlastní branky Barinka, ale Čiliak stihl zasáhnout.

Po půlminutě závěrečné třetiny se radovali opět hosté. Po Holíkově vyhraném vhazování překonal Hrubce, který měl zakrytý výhled, Zaťovič. Oceláři se potom ubránili při trestu Chmielewského. Kometa si hlídala bezpečný náskok a zvýšit mohl Holík, ale zakončení mu nevyšlo.

Na druhé straně po Petružálově akci neprotlačil puk za Čiliaka Rákos. V 57. minutě při Čermákově vyloučení vykřesal domácím naději Polanský, který se se sedmi góly dotáhl v čele tabulky střelců play off na plzeňského Gulaše a libereckého Kvapila. Vzápětí šel ale Polanský pykat za sekání, přesto mohl už po skončení trestu Třinec vyrovnat, ale Chmielewski šanci při power play neproměnil a s koncem utkání se ještě popral s Gulašim.

Finále play off hokejové extraligy - 2. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 36. Polanský (Krajíček, Svačina), 57. Polanský (Cienciala, Krajíček) - 7. J. Hruška (Krejčík, Gulaši), 24. J. Hruška (Krejčík, M. Erat), 41. Zaťovič (P. Holík). Rozhodčí: Hodek, Hradil - Lederer, Tošenovjan. Vyloučení: 4:7, navíc Chmielewski 5 min. a do konce utkání - Gulaši 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 1:1.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, L. Kovář, Matyáš, Linhart - J. Petružálek, Cienciala, Rákos - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Haščák, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vincour, L. Čermák, Horký - Vondráček. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.