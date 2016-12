Pardubice - Hokejisté Brna vyhráli v Pardubicích 3:1 a upevnili třetí místo v tabulce. Kometa o svém vítězství rozhodla na konci první třetiny, kdy vstřelila dvě branky a vedení pak udržela až do konce zápasu. Pardubice sice snížily, ale na zvrat už síly nenašly. Dvě branky vítězů vstřelil Vojtěch Němec. Brno uspělo na kluzišti soupeřů po osmi porážkách.

Kometa od začátku zápasu zatlačila Dynamo do defenzívy, ale selhávala v koncovce a nedařilo se jí dotáhnout nápadité kombinace ke gólu. V největší šanci netrefil Vincour odkrytou branku, další možnosti měli Zaťovič a Dočekal. Pardubice se k ofenzívě dostaly až ve druhé části třetiny, ovšem Sýkora ve slibné pozici ani pořádně nezakončil.

Závěrečné minuty první části patřily Kometě. V 17. minutě Zohorna od zadního mantinelu našel Kvapila a na jeho rychlou střelu pod břevno Růžička ani nezareagoval. Poté se sice hezkou individuální akcí blýskl Tomášek, ale Jekel ho vychytal, a gólovou radost znovu prožívala Kometa. Kotouč po Haščákově přihrávce od modré čáry dostal na druhý pokus do branky Vojtěch Němec.

Hned na začátku druhé části mohl zvýšit náskok Brna při přesilovce Kvapil, ale Růžička zasáhl a pak šancí na delší dobu ubylo. Kometa sice byla nadále střelecky aktivnější, nicméně i Pardubice se dostávaly k ohrožení soupeřovy branky. Dvě dobré možnosti si domácí vypracovali v oslabení, ale Tomášek ani Leduc neuspěli. Nejlepší zákrok vytáhl Jekel při Rolinkově střele ze tří metrů.

"Máme dalšího brankáře, který je schopný chytat extraligu. Dostal šanci a dokázal se klukům vyrovnat, možná je i překonat, to musí posoudit trenér brankářů. Je to hodný a pracovitý kluk, takže věřím, že v tom bude pokračovat a to nejlepší nám ještě předvede," ocenil výkon Pavla Jekela, brněnské brankářské trojky, útočník Vojtěch Němec.

Dynamo ke snižující brance přece jen propracovalo, když se v poslední minutě druhé části svižnou střelou po buly trefil Schaus. Tentýž hráč mohl po pěti minutách třetí třetiny i srovnat, ale Jekel ho tentokrát v čisté šanci vychytal. Při pardubické přesilovce by byl i brněnský gólman bezmocný, ale Tomášek před prázdnou brankou netrefil puk.

A tak přišel trest. Vojtěch Němec v 55. minutě vyřešil přečíslení střelou nad Růžičkovo rameno a dal Kometě klid. "Důležité bylo, že Marcel Haščák nepřestával bruslit a strhl obránce k sobě. Já jsem mu to chtěl přihrávat do prázdné branky, ale Růžička se pohnul, takže se uvolnilo místo nad jeho ramenem. A tak jsem to tam zkusil," řekl Němec.

Pardubice po inkasované brance trochu ztratily elán a naopak hosté mohli přidat další branky. Necelé tři minuty před koncem odvolali domácí trenéři brankáře, a navíc snahu Dynama podpořil soupeřův faul. Ani v dvojnásobné převaze ale Pardubice vstřelit kýžený gól nedokázaly a nenavázaly tak na předešlé dvě výhry.

"Kometa hrála první třetinu výborně, my jsme nestíhali a propadali. Od druhé třetiny jsme byli Brnu až do konce zápasu naprosto vyrovnaným soupeřem. Za tuto část nemohu hráčům nic vyčítat," řekl trenér domácích Pavel Rohlík. "Jsme zklamaní z prohry, ale soupeř si vítězství zasloužil zejména v první třetině, kdy ten brankový rozdíl mohl být ještě vyšší," dodal.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Rohlík (Pardubice): "Kometa hrála první třetinu výborně, my jsme nestíhali a propadali. Od druhé třetiny jsme byli Brnu až do konce zápasu naprosto vyrovnaným soupeřem. Za tuto část nemohu hráčům nic vyčítat. V té první to bylo dané kvalitou Komety, která se na nás připravila. Těžko jsme jí vzdorovali. Jsme zklamaní z prohry, ale soupeř si vítězství zasloužil zejména v první třetině, kdy ten brankový rozdíl mohl být ještě vyšší."

Kamil Pokorný (Brno): "V první třetině jsme jasně dominovali, vedli 2:0 a měli další možnosti k navýšení skóre. Od naší přesilovky ve druhé třetině, kdy nám soupeř dvakrát ujel, jsme nechali Pardubice nadechnout a stal se z toho naprosto vyrovnaný zápas a velké drama. Ze zápasu, který jsme měli jasně pod kontrolou, byly najednou nepříjemnosti. Třetí gól nám hrozně pomohl a hektický závěr jsme díky dvoubrankovému vedení pohlídali. Zvítězili jsme zaslouženě, ale je to pro nás velké poučení."

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 40. Schaus (T. Kaut) - 17. M. Kvapil (H. Zohorna, O. Němec), 19. V. Němec (Haščák), 55. V. Němec (M. Kvapil, Trška). Rozhodčí: Úlehla, Hejduk - Kotlík, J. Bláha. Vyloučení: 4:5, navíc Redenbach (Pardubice) 10 min. Bez využití. Diváci: 10.016.

Sestavy:

Pardubice: M. Růžička - L. Havlík, Schaus, Čáslava, Leduc, Ovčačík, Ščotka - P. Sýkora, D. Tomášek, T. Kaut - Klimenta, Nahodil, Rolinek - Mallet, Redenbach, Starý - M. Rohlík, J. Martinec, Panna. Trenéři: P. Rohlík, V. Martinec a Mikeska.

Brno: Jekel - O. Němec, Trška, Kováčik, Gulaši, Štencel, Malec, D. Mikyska - M. Erat, H. Zohorna, M. Kvapil - Haščák, V. Němec, Zaťovič - Vincour, L. Čermák, Dočekal - Dostálek, F. Dvořák, Dymáček - M. Novák. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.