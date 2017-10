Mladá Boleslav - Hokejisté Komety Brno vyhráli v 16. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 2:0 a posunuli se do čela tabulky, kterou vedou o skóre před Třincem. Sérii tří porážek úřadujícího mistra zastavil díky vítězné trefě v 51. minutě ve vlastním oslabení Hynek Zohorna a výsledek dovršil v power play Martin Dočekal. Gólman Karel Vejmelka vychytal při svém třetím startu v sezoně podruhé čisté konto.

Hned v úvodu se dostal po Holíkově sklepnutí puku ve středním pásmu do šance Klepiš, ale Vejmelka zasáhl. Maxwell si poradil se Zaťovičovou střelou a oba gólmani pak kryli i další nebezpečné pokusy. Velkou šanci měl na straně hostů ve 12. minutě po střele Gulašiho Nahodil, ale s dorážkou neuspěl.

Za tři minuty Holík uvolnil Klepiše, který zblízka ztroskotal na Vejmelkových betonech. Maxwell zasáhl při šanci Hynka Zohorny po objetí branky. Domácí se ubránili při trestu Pacovského, který pak před koncem první dějství měl šanci z dorážky, jenže Vejmelku zastoupil Malec.

V druhém dějství se ocitl po Dočekalově přihrávce před Maxwellem Haščák, ale zakončení neměl snadné. Vejmelku prověřil Eminger a brněnský gólman se vyznamenal při přečíslení dvou na jednoho Lence se zakončujícím Musilem i při Urbanově šanci. Mladoboleslavský gólman si poradil s dvěma Malletovými pokusy a zlikvidoval i možnosti Bartejse a Hrušky.

Ve 44. minutě se dostal sám před Maxwella Nahodil, ale minul. Po Hruškově faulu hráli první přesilovku v utkání také domácí a Urban nedotlačil puk za Vejmelku. Kometa se vzápětí ubránila i při trestu Haščáka a při Malcově pobytu na trestné lavici dokonce ve vlastním oslabení skórovala.

Po Kotvanově chybné rozehrávce po mantinelu uvolnil Mallet Hynka Zohornu, který ránou z mezikruží prostřelil Maxwella. Domácí se snažili marně o odpověď a mohli děkovat svému brankáři, že kryl v 54. minutě další možnost Zaťoviče. V závěrečné power play domácích vyrazil Vejmelka nebezpečnou střelu Holíka a z brejku pečetil výsledek 29 sekund před koncem do prázdné branky Dočekal.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "Rozhodlo naše neproměnění přesilovek a obdržený gól při jedné nich. Vyměnili jsme si role z prvního utkání v sezoně, kdy jsme rozhodli při přesilovce Komety. Viděli jsme dnes bojovné utkání a šance byly na obou stranách, výborně chytali oba dva brankáři. Tím, že jsme neproměnili přesilové hry a ještě jsme při ní inkasovali, tak jsme si zápas v závěru prohráli."

Petr Haken (Kometa Brno): "Byl to pro nás další těžký zápas hlavně v tom, abychom se prosadili v útočné fázi. Domácí dobře bránili a byli hodně nepříjemní. Ve druhé třetině jsme to už trošičku naklonili na naší stranu a mohli jsme tam nějakou branku dát. Ve třetí třetině nás zbrzdila tři vyloučení za sebou, Boleslav se tam dostala hodně do hry, ale musím pochválit hráče, kteří na to oslabení chodili. Dostali jsme v posledních zápasech hodně gólů v oslabení; dnes jsme to zvládli a byli jsme odměnění i tím, že rozhodující gól padnul i v našem oslabení. Karel Vejmelka je výborný brankář. Marek Čiliak chytal teď spoustu utkání za sebou a výborně. Dopředu jsme se domluvili, že bude v Boleslavi chytat Karel, věděl to včas, připravil se a musím mu pogratulovat k dnešnímu výkonu. Byl obrovskou oporou."

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 51. H. Zohorna (Mallet), 60. Dočekal (Vincour). Rozhodčí: Hodek, Pavlovič - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 1:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3876.

Mladá Boleslav: Maxwell - J. Říha, Kotvan, Knot, Jan Hanzlík, Stříteský, Němeček, Eminger - Lenc, P. Holík, Klepiš - Orsava, Žejdl, Pacovský - M. Procházka, P. Musil, Urban - P. Kousal, T. Knotek, L. Pabiška. Trenéři: P. Augusta, Ujčík a Žabka.

Brno: Vejmelka - Štencel, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, Nahodil, Zaťovič - Vincour, L. Čermák, T. Svoboda - Mallet, J. Hruška, H. Zohorna - Haščák, V. Němec, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.