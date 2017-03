Praha - Hokejisté Komety Brno vyhráli ve druhém čtvrtfinálovém utkání extraligy na ledě Sparty 3:2 v prodloužení a vedou v sérii hrané na čtyři vítězné zápasy 2:0. Brňané před nejvyšší návštěvou letošního play off 13.003 diváků dvakrát v utkání dotáhli ztrátu a v čase 63:06 rozhodl o jejich úspěchu obránce Jozef Kováčik. Souboj bude pokračovat v pátek a v sobotu v Brně.

Sparta, které v prvním duelu ztratila vedení 2:0 a prohrála 2:3, nastoupila bez potrestaného beka Nedomlela a v centru druhého útoku nahradil Smejkala Ihnacak. V sestavě Komety chyběl forvard Vincour a nově se do ní zařadil zkušený Brabenec.

Do první nebezpečné situace se dostal domácí bek Piskáček, ale gólman Čiliak jeho pokus kryl. V sedmé minutě se Sparta radovala z vedení. Cingel vysunul Řepíka, který z pravého kruhu prostřelil brněnského brankáře pod vyrážečku.

"Je to trošku komplikace, chtěli jsme z domácího prostředí lepší výsledek. Prohráváme 0:2, ale série nekončí. Viděli jsme sami v předkole, co ty týmy dokázaly. V Brně do toho půjdeme a budeme chtít vyhrát," řekl po utkání útočník Michal Řepík.

Vzápětí mohli hosté vyrovnat, když rána Gulašiho od modré čáry trefila horní tyč. Zvýšit se snažil dvěma pokusy Buchtele, s tečemi neuspěli ani Ihnacak a Hlinka, po jehož zásahu Čiliakovi pomohla levá tyč a puk nestihl dorazit ani Vrána. V 15. minutě se změnilo skóre na druhé straně. Hynek Zohorna na útočné modré čáře zblokoval Formanovu rozehrávku, Nečas se dostal sám před Pöpperleho a vyrovnal.

Forman své zaváhání napravil v 17. minutě, kdy po brejku předložil puk Kumstátovi, který vrátil Spartě vedení. Ještě před pauzou při Mikušově trestu trefil Ondřej Němec od modré čáry levou tyč domácí branky.

V druhém dějství se hrálo dlouho bez velkých šancí. Hodně práce měl v 29. minutě měl Čiliak s Cingelovým pokusem z mezikruží. Kudrna o chvilku později minul a Sparta se pak ubránila i při Uhrově trestu. Ve 32. minutě měl ideální možnost na vyrovnání Mallet, ale Pöpperleho po úniku ani nadvakrát nepřekonal.

Sparta mohla zvýšit při vyloučení Martina Erata, při kterém po spolupráci s Hlinkou nepřekonal Čiliaka Vrána a nebezpečně pálili Buchtele, Řepík či Pech. Při vyloučení Nečase a Káni hrála Sparta dokonce 75 vteřin v pěti proti třem, ale hosté rovněž odolali.

"Klobouk dolů, co kluci, kteří byli v té trojici na ledě, předvedli proti tak ofenzivnímu mužstvu, jako je Sparta. Je vidět, že jsme se semkli, všichni jedou na maximum a štěstí se konečně přiklonilo k nám," uvedl Kováčik.

Další početní výhoda ve třetí třetině při dalším trestu Martina Erata nevyšla Spartě už vůbec. V 45. minutě ujel ve vlastním oslabení Mallet a překonal Pöpperleho.

Kometa měla možnost na obrat při Švrčkově trestu, kdy měl šanci Haščák. Pak se v 51. minutě po přečíslení dostal sám před sparťanského gólmana Vojtěch Němec, ale Pöpperle jeho bekhendový blafák zlikvidoval. Při Krejčíkově trestu Kometa Spartu do šance nepustila. Pražané při Švrčkově pobytu na trestné lavici nabídli hostům šanci sami po Emingerově pádu, ale Kvapil minul branku.

V nastavení se už Kometa radovala. Po vyhraném vhazování Vojtěcha Němce přihrál Zaťovič za pravý kruh Kováčikovi, který tvrdou ránou překonal Pöpperleho. "Jsem rád, že to tam padlo. Slyšel jsem, jak to cinklo, ale nevěděl jsem, jestli byl puk v brance. Počkal jsem si nějakou sekundičku, a když se všichni těšili, začal jsem i já," popsal euforii Kováčik.

Hlasy po utkání:

Jiří Kalous (Sparta): "Stejně jako v prvním zápase rozhodly dvě opravdu hrubé, kardinální chyby. Umožnili jsme při nich soupeři samostatný nájezd a ten to využil. Ani se na branky moc nenadřou. Hrají trpělivě, protečovávají kotouče jednoduše dopředu a vyčkávají ve středním pásmu. Ztráty občas přicházejí, my jsme je udělali a soupeř toho využil. V prodloužení to tam bohužel spadlo ze standardní situace. Prohráli jsme druhý zápas, takže situace je pro nás velmi vážná, ale ještě pořád jsme ve hře a určitě budeme chtít v každém případě sérii vrátit do Prahy."

Kamil Pokorný (Brno): "Byli jsme v první třetině znovu tady v O2 areně pod tlakem, ale podařilo se nám po chybě domácích vyrovnat. Oni si ale vzali vzápětí vedení opět na svou stranu a za tu první třetinu to bylo asi zasloužené. Ve druhé třetině se náš výkon zvedl, ale posledních šest minut v ní dostal soupeř naše tři vyloučení a jednou z toho bylo pět na tři. Odmakali jsme to a podržel nás brankář Čiliak. Do třetí třetiny jsme šli stejně jako včera, že zápas chceme srovnat. Podařilo se nám to v době, kdy jsme to čekali asi nejmíň - ve vlastním oslabení. Mallet, který ve druhé třetině jel sám na gólmana a nedal, to tentokrát zvládnul. Poslal zápas do prodloužení. Jen mě mrzí, že když Sparta znervózněla, tak jsme tam měli ještě tři obrovské šance, ale vítězství jsme na svou stranu nestrhli. Ale tak to asi mělo být. V prodloužení rozhodla standardní situace a fantastická střela země-vzduch Joži Kováčika. Jsme rádi za druhé vítězství a budeme se koncentrovat na domácí zápasy."

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 2:3 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Řepík (Cingel), 17. Kumstát (Forman, Pech) - 15. Nečas (H. Zohorna), 45. Mallet (J. Hruška), 64. Kováčik (Zaťovič). Rozhodčí: Hribik, Souček - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 6:7. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 13.303. Stav série: 0:2.

Sestavy:

Sparta: Pöpperle - Piskáček, J. Mikuš, Eminger, Švrček, Gernát, Kalina, od 41. navíc Barinka - Řepík, Vrána, J. Hlinka - Klimek, Ihnacak, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Veber a Moták.

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, F. Král - M. Erat, J. Hruška, M. Kvapil - Haščák, V. Němec, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, Dočekal, J. Káňa - Brabenec. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Haken a Pešout.