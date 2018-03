Brno - Hokejisté Komety Brno porazili ve třetím čtvrtfinále play off extraligy Vítkovice 4:0 a v sérii na čtyři vítězství už vedou 3:0. O jasné výhře obhájců titulu rozhodla hned úvodní třetina, ve které po brankách Petra Holíka, Tomáše Vincoura a Jana Hrušky získali Brňané tříbrankový náskok.

Od druhé třetiny nahradil Patrika Bartošáka v brance Vítkovic Daniel Dolejš, kterého překonal při přesilovce Martin Erat. O postupu do semifinále může Kometa rozhodnout už v nedělním čtvrtém zápase, který se hraje od 17:00 opět pod Špilberkem.

Kometa se představila v nezměněné sestavě, naopak kouč Vítkovic Jakub Petr postrádal Koloucha s Tyborem. S výjimkou prvního útoku přeházel zbývající řady a poprvé do play off zasáhli obránce Urbanec s útočníkem Stránským.

Ze hry Brňanů vyzařovalo od úvodních minut sebevědomí. Spoléhali na ofenzivní pojetí, častěji stříleli a nemilosrdně trestali soupeřovy chyby. Skóre otevřel v 7. minutě Holík, jehož první střelu bekhendem stačil Bartošák vyrazit, dorážka mu ale proklouzla mezi chrániči do sítě. Po inkasovaném gólu zvýšili hosté aktivitu a několikrát zahrozili z rychlých protiútoků, které ale kryl brankář Čiliak.

Další zaváhání ostravských obránců zužitkoval po nahrávce hbitého Holíka v 9. minutě volný Vincour. Stejně jako při úvodním gólu Bartošák první střelu vyrazil jen před sebe a na dorážku už nedosáhl. V závěru první třetiny zvýšil náskok Komety Hruška, jenž prošel mezi ostravskými zadáky, chytře si posunul puk do strany a střelou pod horní tyč přidal třetí gól.

Bartošákův nástupce v brance Vítkovic Dolejš dlouho čisté konto neudržel. V první přesilovce Brňanů po akci Krejčíka s Hynkem Zohornou skóroval ve 22. minutě Erat. Po získání čtyřbrankového náskoku Kometa polevila v útočné aktivitě a zaměřila se více na pozornou defenzivu, kterou jistil spolehlivý Čiliak. Domácí se třikrát ubránili v oslabení a utkání měli zcela pod kontrolou.

V závěrečné třetině Kometa nevyužila téměř dvouminutovou přesilovku čtyři na tři, ve které sice soupeři nepůjčila kotouč, ale ani vážněji neohrozila jeho branku. Závěr zápasu ještě provázelo několik potyček. Kometa už s přehledem dotáhla utkání k cenné výhře, brankář Čiliak v této sezoně posedmé udržel čisté konto.

Brno doma desetkrát za sebou neprohrálo v základní hrací době. Osmkrát vyhrálo a dvakrát prohrálo v nastavení.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "V první třetině jsme dali góly, které nás hodně uklidnily. Měli jsme ale v naší hře okénka, kdy si soupeř vypracoval také svoje šance. O přestávce jsme si k tomu něco řekli. Jsme hodně spokojeni, jak jsme druhou a třetí třetinu soupeře do střeleckých situací nepouštěli. Důležitý byl pro nás i čtvrtý gól po využité přesilovce v úvodu druhé třetiny. V závěru jsme se soustředili na to, abychom brankáři Čiliakovi, který se hodně zasloužil o výsledek, pomohli k nule. Celý tým zaslouží pochvalu, jak zápas odpracoval. Obrovskou energii nám dodali také diváci."

Jakub Petr (Vítkovice): "Utkání rozhodla první třetina. Paradoxně jsme se dostávali do větších šancí, měli jsme jich možná více než Kometa, ale soupeř dával takové play off góly po dorážkách. Což zdobí Kometu. Po třech inkasovaných gólech se zápas proti takovému soupeři těžko otáčí. Druhá věc je, že jsme odstoupili od hry, kterou jsme se prezentovali v šesti a půl třetinách v Ostravě. Kometa byla lepším týmem a vítězství si zasloužila. Série vypadá velmi jednoznačně. Nechci mluvit o tom, že ji chceme otočit. Pro mužstvo je největší prvotní cíl vrátit sérii do Ostravy. Všichni lidé kolem vítkovického hokeje i fanoušci si to zaslouží. My pro to zítra uděláme všechno."

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. P. Holík (Zaťovič), 9. Vincour (P. Holík, Štencel), 19. J. Hruška (Zaťovič, Štencel), 22. M. Erat (H. Zohorna, J. Krejčík). Rozhodčí: Hribik, Pešina - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 8:10. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 3:0.

Sestavy:

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, J. Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Haščák, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Vítkovice: Bartošák (21. Dolejš) - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk, Urbanec - Dej, Lev, Olesz - Kucsera , O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Mahbod, Bartovič - Szturc, Š. Stránský, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.