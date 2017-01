Hradec Králové - Hokejisté Brna vyhráli v 41. kole extraligy v Hradci Králové 4:3 v prodloužení a zabrali po třech prohrách za sebou. O vítězství Komety rozhodl v čase 63:15 z trestného střílení Marcel Haščák. Hattrickem se v dresu Brňanů zaskvěl Hynek Zohorna. Mountfield prohrál před vlastním publikem poprvé od 15. listopadu a od té doby nastřádal doma osm tříbodových výher.

Hradec vstoupil do utkání mnohem lépe a Kometa platila za nedisciplinovanost. Do Kopty se pustili dva hostující hráči a domácí tak dostali výhodu přesilové hry. A hned se prosadili. Bednář tak dlouho avizoval přihrávku před branku, až se rozhodl vystřelit a překvapil Čiliaka.

V sedmé minutě po hrubém ataku na Pavlíka dostal trest do konce utkání brněnský Dymáček. Mountfield ale s pětiminutovou výhodou naložil zle, prakticky se nedostal k ohrožení branky. Kometa na dostřel k Rybárovi dostala až v závěru třetiny, ovšem z velkého závaru nic nevytěžila.

V prostřední části se hosté zvedli a zaslouženě otočili skóre. Možný obrat naznačily už šance v první minutě, kdy před Rybárem zahrozili Haščák s Dočekalem, ale domácí gólman byl ještě připravený. Těsně před polovinou utkání však Kvapil zpoza branky parádně našel Hynka Zohornu, který přesnou ranou vyrovnal.

Tentýž hráč poslal v 37. minutě hosty do vedení, když se nejlépe zorientoval v přebrankovém prostoru. Zaskočený Hradec mohl ještě před odchodem do šaten reagovat, ale Dej ani Kopta pozorného Čiliaka nepřelstili.

Ve třetí třetině hrála Kometa skvěle do obrany a Hradec prakticky vůbec nepouštěla k ohrožení Čiliakovy branky. Navíc udeřila v oslabení. Po chybě Štajnocha na modré čáře pláchl do brejku Hynek Zohorna a zkompletoval čistý hattrick. Domácí se ale vrátili do zápasu v dvojnásobné početní výhodě, kterou zužitkovali na sto procent. Nejprve se trefil Gregorc, v klasické převaze vyrovnal na 3:3 tečí Jarůškovy střely Köhler. Minutu před koncem mohl rozhodnout Kukumberg, ale na Čiliaka si nepřišel.

V prodloužení, které přineslo řadu šancí a také Dejovo břevno, byl v nájezdu faulován Káňa. Jelikož se při pádu zranil, k trestnému střílení se rozjel Haščák a střelou pod Rybárovu vyrážečku rozhodl o dvoubodovém vítězství Brna.

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 3:4 v prodl. (1:0, 0:2, 2:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Jaroslav Bednář (Gregorc, Newton), 55. Gregorc (Jaroslav Bednář), 56. Köhler (Jarůšek, Jaroslav Bednář) - 29. H. Zohorna (M. Kvapil), 37. H. Zohorna (M. Kvapil, V. Němec), 50. H. Zohorna, 64. Haščák z trestného střílení. Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Úlehla - Bláha, Špůr. Vyloučení: 5:7, navíc Dymáček (Brno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6103.

Sestavy:

Hradec Králové: Rybár - Čáp, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Plášil - Köhler, Džerinš, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, Dragoun, Picard - R. Pavlík, T. Knotek, Kopta. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, Trška, Gulaši, L. Vágner, Malec, F. Král - Vincour, L. Čermák, J. Káňa II - H. Zohorna, V. Němec, M. Kvapil - Haščák, Nečas, R. Zohorna - Dostálek, F. Dvořák, Dočekal - Dymáček. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.