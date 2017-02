Praha - Hokejisté Brna budou mít v pátečním 47. kole extraligy další příležitost ukončit čekání na vítězství v základní hrací době. Tři body získali naposledy 8. ledna, do duelu s předposledními Pardubicemi půjde šestá Kometa s nepovedenou devítizápasovou šňůrou, během níž si připsala pouhých šest bodů. Ohrožuje ji Chomutov, který má stejně bodů, ale horší skóre. Piráti přivítají druhý Třinec.

Kometě se stále nedaří vymanit se z krize, ve středu ztratila slibně rozehraný zápas v Litvínově. "Taková ztráta se kouše hodně těžce. Potřebujeme tento výpadek v utkání s Pardubicemi odčinit. Věřím, že se hráči vydají ze všech sil," uvedl asistent trenéra Kamil Pokorný. Příčiny nezdarů vidí v neproměňování šancí a také ve zbytečných chybách.

"Podobným způsobem jsme odehráli utkání doma s Karlovými Vary. Získali jsme dvoubrankový náskok a pak neproměnili šance na jeho zvýšení. Věřím, že se to v pátek konečně zlomí. Nejde o to, že by se mužstvo zhroutilo. Jenže přijdou dvě tři individuální chyby a soupeř je potrestá," řekl Pokorný. Na marodce jsou zranění obránci Štencel s Krejčíkem, útočníci Vojtěch Němec, Vincour, Zaťovič a disciplinární trest má útočník Mallet.

Pardubice dokázaly ze tří vzájemných utkání v sezoně vytěžit čtyři body. "Nechci hodnotit, s kým jsme kdy vyhráli a prohráli. Jdeme do utkání s čistou hlavou a chceme v něm bodovat. Hráči si takový zápas musí užít, v Brně je radost hrát v takové atmosféře," prohlásil kouč Miloš Holaň.

"Musíme si dát pozor hlavně na přesilové hry Komety, do jejíž sestavy se navíc vrátil Martin Erat. Brno hraje na špici, má kompaktní mužstvo, rozhodovat budou detaily. Pouze stoprocentní výkon každého hráče nám může pomoci k bodovému zisku," zdůraznil Holaň. Mimo hru je po ataku chomutovského beka Flemminga zkušený bek Čáslava.

Chomutov hrál poslední tři zápasy venku a vytěžil z nich sedm bodů. "Po dlouhé době se přesouváme na domácí led a uděláme všechno pro to, abychom navázali na dobré výkony z venkovních utkání a získali všechny tři body," uvedl asistent trenéra Jan Šťastný. Automaticky kvůli druhému vysokému trestu v sezoně je mimo hru Flemming.

Třinec v posledních třech zápasech na chomutovském ledě naplno nebodoval. Oceláři ale doufají, že nedávnou krizi po pauze zažehnali výhrou nad Olomoucí (3:2). "Herně máme co zlepšovat. S třetí třetinou jsme nebyli spokojeni a před Chomutovem to bylo varování, že je třeba hrát s maximální koncentrací celý zápas," řekl asistent trenéra René Mucha.

Vítkovice ve středu obrátily zápas v Karlových Varech a živí stále šanci na přímý postup do čtvrtfinále. Posílit ji mohou s Litvínovem. "Víme, že se tabulka kolem šestého místa vyrovnává, ale zároveň také cítíme tlak od týmů za námi. Proto se soustředíme primárně pouze na poctivé sbírání bodů. Litvínov má nebezpečnou ofenzivu, ale umí hrát výborně i vzadu," řekl vítkovický kouč Jakub Petr.

"Jedeme do Vítkovic pro body, musíme potvrdit výhru s Brnem a hlavně navázat na předvedenou hru ve třetí části. Bude to stejně důležité utkání. Když pojedeme domů s prázdnou, středeční výsledek se maže a začínáme zase od nuly, takže je důležité potvrdit tři body z minulého zápasu i v Ostravě a pak doma s Karlovými Vary," prohlásil litvínovský útočník Robin Hanzl.

Třetí Hradec Králové má k dobru na sedmou příčku sedm bodů, ale zůstává obezřetný. "Zůstal bych skromný. Může se stát cokoliv. Máme hrozně těžký los. Jedeme do Třince, do Liberce, do Chomutova. Byl bych při zemi a šel zápas od zápasu. Pro nás je priorita udělat šestku a čím výše budeme, tím lépe," řekl zkušený útočník Jaroslav Bednář před duelem s Plzní.

Desátí Indiáni mají na jedenáctý Zlín dva body k dobru, ale Berani odehráli o zápas méně. "Naposledy proti Boleslavi jsme neodehráli dobré utkání a musíme začít hrát úplně jinak. Nepovedené přesilovky vycházely z našeho špatného výkonu při hře v pěti. Už v minulosti nás trápily a nejsme schopni si v nich pomoci. Málo v nich střílíme a neudržíme se ani v pásmu. To musíme do dalších zápasů zlepšit," řekl asistent Ladislav Čihák.

Berani zoufale bojují o předkolo play off. Po trenérské výměně se jim daří doma, kde z posledních 11 zápasů prohráli jen s Libercem. "Úspěšná série je lichotivá. Ovšem Sparta představuje nesmírně kvalitního protivníka se zkušeným kádrem. Řadím ji mezi tři top týmy extraligy," uvedl trenér Robert Svoboda. Zlínu se podařilo v posledním vzájemném duelu zaskočit Spartu na jejím ledě výhrou 3:0. "Nějaké poznatky z tohoto zápasu si vezmeme. Pokud se všechno sejde, tak bychom mohli znovu uspět," míní kouč, který bude mít k dispozici po delší době kompletní tým.

Sparta má co napravovat i s ohledem na středeční domácí porážku s Hradcem Králové (2:5). "Měli jsme velké množství vyloučených a nechali jsme si vzít dobře rozehraný zápas. Stalo se nám to již poněkolikáté a naším úkolem je tyto věci s blížícím se play off eliminovat. Ve Zlíně budeme mít dobrou příležitost. Je to houževnatý soupeř, který se spoléhá na kvalitní defenzivu a výborného brankáře," řekl asistent Zdeněk Moták.

Úřadující mistr Liberec má v čele šestibodový náskok a tím na dosah obhajobu Prezidentského poháru pro vítěze základní části. Další krok k němu mohou Bílí Tygři udělat proti Olomouci, ale čeká je první zápas po pauze. Hanáci po čtyřech výhrách narazili a zůstávají stále pod čarou účasti ve vyřazovacích bojích.

Po Třinci je venku navíc čeká další silný soupeř. "Ale uspět se dá proti komukoliv, soutěž je hodně vyrovnaná. Dokázali jsme nedávno zabodovat na Spartě nebo na Kometě, je to možné i v Liberci, i když soupeř je velice kvalitní," uznal kouč Zdeněk Venera. Hanákům chybí řada zraněných: Konrád, Strapáč, J. Mikúš, Skladaný, Skrbek a Řípa.

Jedním z nejbližších konkurentů Olomouce v boji o desítku je Mladá Boleslav, která může upevnit svou pozici proti posledním Karlovým Varům.

Statistické údaje před pátečními zápasy 47. kola Tipsport extraligy: HC Vítkovice Ridera (8.) - HC Verva Litvínov (5.). Začátek: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 4:1, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 45 zápasů/25 bodů (10 branek + 15 asistencí) - František Lukeš 46/39 (16+23). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák průměr 2,19 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,81 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,66 a 91,53 - Jaroslav Janus 2,08, 92,74 a čtyřikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,38 a 92,27. Zajímavosti: Ostravané vyhráli čtyři z posledních pěti duelů a získali v nich 11 bodů.

Litvínov vyhrál tři z posledních čtyř zápasů a připsal si v nich osm bodů.

Litvínovský útočník František Lukeš může sehrát 600. zápas v extralize, vítkovický bek Patrik Urbanec by mohl nastoupit k 200. utkání v nejvyšší soutěži.

Vítkovický obránce Ivana Baranka si odpyká druhý díl ze čtyřzápasového disciplinárního trestu za faul na Pavla Musila z Mladé Boleslavi. Mountfield Hradec Králové (3.) - HC Škoda Plzeň (10.). Začátek: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 1:4, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Jaroslav Bednář 45/44 (10+34) - Dominik Kubalík 45/43 (27+16). Statistiky brankářů: Patrik Rybár 2,01, 92,47 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,58, 91,34 a dvakrát udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,21, 92,68 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,36 a 80,77. Zajímavosti: Hradec třikrát za sebou naplno bodoval při skóre 12:4.

Plzeň prohrála pět z posledních osmi zápasů a dvakrát za sebou vůbec nebodovala.

Plzeň ve vzájemných zápasech vyhrála pětkrát za sebou.

Hradecký útočník Radovan Pavlík v sobotu oslaví 19. narozeniny. BK Mladá Boleslav (9.) - HC Energie Karlovy Vary (14.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:2, 1:4, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Hyka 42/34 (15+19) - Václav Skuhravý 46/22 (13+9). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,39, 92,60 a třikrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,80 a 91,34, Tomáš Halász 5,26 a 81,54 - David Honzík 3,06 a 89,39, Tomáš Závorka 2,87 a 89,26, Tadeáš Dvořák 2,89 a 86,21. Zajímavosti: Mladá Boleslav bodovala šestkrát za sebou, z toho čtyřikrát naplno a dvakrát prohrála v prodloužení.

Karlovy Vary prohrály čtyřikrát za sebou a získaly jen dva body.

V posledních čtyřech vzájemných zápasech slavil vždy výhru hostující tým. Jako jediná v této sérii bodovala před vlastním publikem Mladá Boleslav po únorové porážce 4:5 po samostatných nájezdech.

Mladoboleslavský útočník Petr Vampola má zastavenou činnost za to, že nezaplatil pokutu za nafilmovaný pád v utkání v Třinci 13. ledna. PSG Zlín (11.) - HC Sparta Praha (4.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 0:4, 3:0. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 43/33 (16+17) - Petr Vrána 44/46 (21+25). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,84, 90,81 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,96 a 85,81 - Tomáš Pöpperle 2,32, 90,75 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,47, 94,64 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 2,27, 90,71 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: Zlín čeká čtyři zápasy na plný bodový zisk - dvakrát vyhrál v prodloužení a dvakrát nebodoval.

Sparta prohrála dva z posledních tří zápasů a získala v nich jen dva body. Piráti Chomutov (7.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 5:4 po sam. nájezdech, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 46/44 (21+23) - Tyler Redenbach 37/35 (12+23). Statistiky brankářů: Ján Laco 2,79, 89,51 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,54 a 87,44, Jan Strmeň 3,58 a 87,10 - Šimon Hrubec 1,98, 93,13 a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,24 a 88,64. Zajímavosti: Chomutov se vrací na domácí led po sérii tří zápasů venku, v kterých získal sedm bodů.

Oceláři vyhráli dva z posledních tří zápasů.

Chomutovský útočník Marek Tomica může sehrát 900. zápas v extralize.

Chomutovský útočník Vladimír Růžička mladší v pátek oslaví 28. narozeniny, třineckému obránci Tomáši Linhartovi je dnes 33 let. Bílí Tygři Liberec (1.) - HC Olomouc (12.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 po sam. nájezdech, 4:0, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Petr Jelínek 45/35 (16+19) - Marek Laš 44/24 (9+15). Statistiky brankářů: Roman Will 1,71, 93,43 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,96, 91,95 a třikrát udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,27, 90,98 a třikrát udržel čisté konto, Martin Falter 4,00 a 85,29. Zajímavosti: Liberec se představí poprvé po reprezentační pauze. Před ní prohrál tři ze čtyř zápasů, sérii tří porážek zastavil výhrou v Třinci 4:3.

Olomouc po sérii čtyř výher prohrála ve středu v Třinci 2:3.

Bílí Tygři by si v neděli proti Hradci Králové mohli zajistit účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů, kam se kvalifikují, pokud budou nejhůře druzí v základní části. HC Kometa Brno (6.) - HC Dynamo Pardubice (13.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 2:3, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 43/38 (15+23) - Tomáš Rolinek 43/33 (15+18). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,43, 90,76 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,66 a 88,92, Pavel Jekel 1,99 a 92,68 - Martin Růžička 3,45 a 89,75, Jaroslav Hübl 3,52 a 88,92. Zajímavosti: Kometa čeká devět zápasů na plný bodový zisk. Během této série vyhrála dvakrát v prodloužení, dvakrát podlehla v nastavení a pětkrát vyšla naprázdno.

Dynamo prohrálo třikrát za sebou a získalo jediný bod.

Pardubice v Brně dvakrát za sebou naplno bodovaly.

Útočník Alexandre Mallet z Brna si odpyká zbytek dvouzápasového trestu za faul na Sebastiana Gorčíka z Karlových Varů.

Pardubický útočník Tomáš Rolinek v pátek oslaví 37. narozeniny, brněnskému Tomáši Vondráčkovi dnes bylo 26 let. Další program: Neděle 19. února - 48. kolo: 15:00 HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav (1:2, 2:3, 1:5), HC Oceláři Třinec - PSG Zlín (3:4 po sam. nájezdech, 7:1, 2:4), 15:30 HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary (3:1, 2:1 v prodl., 3:2), 16:00 Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové (2:3 po sam. nájezdech, 2:1, 2:3), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera (1:4, 3:5, 4:2), 17:00 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno (2:6, 3:2, 5:2), 17:20 HC Olomouc - Piráti Chomutov (4:1, 4:5 po sam. nájezdech, 1:3; ČT Sport).