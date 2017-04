Liberec - Hokejisté Komety Brno vstoupili úspěšně do finálové série play off extraligy, v úvodním duelu vyhráli na ledě mistrovského Liberce 4:3. Vítěznou branku vstřelil ve 30. minutě ve vlastním oslabení kanadský útočník Alexandre Mallet. Druhý zápas série, hrané na čtyři vítězství, je na programu v sobotu od 17:00 opět v Liberci.

Liberec nastoupil s uzdraveným útočníkem Bulířem, ale bez beka Vitáska. V sestavě Komety chyběl zraněný bek Ondřej Němec a útočník Nečas, který odjel na mistrovství světa hráčů do 18 let na Slovensko.

První nebezpečnou střelu vyslal domácí obránce Plutnar, vzápětí zahrozila i Kometa, ale ve čtvrté minutě se radovali Bílí Tygři. Střelu obránce Plutnara tečoval za Čiliaka Svačina. Liberec následně po vyloučeních Vantucha a Ševce přečkal 109 vteřin trvající oslabení tří proti pěti.

Domácí sice po faulech Čermáka a Malce také neskórovali při 79 sekund trvající převaze dvou hráčů v poli, ale hned tři vteřiny po návratu prvního potrestaného hráče zvýšil tvrdou ránou z mezikruží Ševc. Kometa ale bleskově odpověděla, když Čermákovo nahození tečoval před Willem Dočekal.

Za dalších 39 sekund už bylo vyrovnáno, když po rychlém brejku Komety překonal Willa z levého kruhu střelou na lapačku Zaťovič. Dvě sekundy před koncem úvodního dějství Brňané otočili skóre. Malcův pokus, zblokovaný Jelínkem, prolétl Willovi nad ramenem pod horní tyč. Sudí si ještě u videa prověřili, zda brněnský hráč před brankou netečoval puk vysokou holí.

Liberec se ve druhém dějství tlačil za vyrovnáním a dočkal se v 26. minutě. Svačinovu teč Mojžíšovy střely ještě Čiliak vyrazil, ale do odkryté branky zamířil Bulíř. V polovině utkání při Čermákově trestu udeřila Kometa ve vlastním oslabení. Svačinu, který se dostal na obranné modré čáře do kontaktu s čárovým rozhodčím, obral o puk Mallet a z pravého kruhu překonal Willa, jehož následně vystřídal Lašák.

Kometa pak svou přesilovku při Vantuchově trestu nevyužila a v závěru sama odolala při Vondráčkově čtyřminutovém trestu. V největší šanci přestřelil Valský.

V úvodu třetí třetiny zahrozil hostující Hruška. Vzápětí po souboji s Mojžíšem upadl nepříjemně na mantinel a odstoupil ze hry. Liberecký bek šel pykat za podražení, ale stav se v přesilovce nezměnil. Bílí Tygři se snažili odpovědět, ale hrozila i Kometa a Lašák si musel poradit s Eratovým pokusem.

Kometa úřadujícího šampiona a vítěze základní části do šancí nepouštěla a naopak osamocený Zaťovič mohl pojistit náskok hostů, ale Lašák svůj tým podržel. Na druhé straně neuspěl s průnikem Svačina a změnu stavu nepřinesla ani závěrečná power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Do utkání jsme vstoupili aktivně a po několika šancích jsme vedli 2:0. Zápas se podle mě rozhodoval už v té první třetině, protože jsme dostali velmi laciné tři branky. I když se nám podařilo potom ve druhé třetině vyrovnat, dostali jsme opět velmi lacinou branku na 3:4, což trošku srazilo naše sebevědomí. Z toho potom pramenilo, že jsme byli ve třetí třetině velmi bezzubí v útoku a Kometa výsledek bez problémů ubránila."

Kamil Pokorný (Brno): "Utkání začalo divoce. Ten scénář jsme si představovali trošku jinak. Ale i když jsme nevyužili přesilovku pět na tři a soupeři se to naopak podařilo ve chvíli, kdy se náš hráč ještě nedostal do hry, ve druhé desetiminutovce se nám povedl obrat, byli jsme tam produktivní. Dostali jsme se tím zpátky do hry nejen herně, ale i gólově. I když soupeř ve druhé třetině vyrovnal a trošku nás tam zatlačil díky přesilovkám, tak se podařilo Alexovi Malletovi stejně jako na Spartě odjet a dal rozdílový vítězný gól. Třetí třetinu jsme sehráli velice dobře takticky, soupeř se nedostával do nějakých vyložených šancí."

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 3:4 (2:3, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Svačina (Plutnar), 11. Ševc (Ordoš, Lakatoš), 26. Bulíř (Svačina, Mojžíš) - 11. Dočekal (L. Čermák), 12. Zaťovič (Haščák), 20. Malec (M. Kvapil, Kováčik), 30. Mallet. Rozhodčí: Hodek, Pešina - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 0:1.

Liberec: Will (30. - 59. Lašák) - R. Šimek, Ševc, Mojžíš, Derner, Jánošík, Plutnar, Kolmann - Lakatoš, P. Jelínek, Radivojevič - Valský, Bulíř, Svačina - Bartovič, Bližňák, L. Krenželok - J. Stránský, Vantuch, Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Brno: Čiliak - Trška, Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, J. Hruška, M. Kvapil - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Haščák, V. Němec, Zaťovič - Mallet, H. Zohorna, R. Zohorna. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Haken a Pešout.