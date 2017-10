Plzeň - Hokejisté Brna vyhráli v 11. kole extraligy na ledě Plzně 5:4 a po šesté výhře za sebou udrželi první místo v tabulce. Domácí sice po první třetině vedli 3:0, ale Kometa dokázala do poloviny utkání vyrovnat. Na čtvrtý gól Západočechů stačil odpovědět svým druhým dnešním gólem ve 43. minutě Tomáš Svoboda, druhý bod pak hostům zajistil trefou v prodloužení rovněž svým druhým gólem v zápase Martin Erat.

Domácím vyšel vstup do utkání a Kometa přečkala bez úhony šance Gulaše a Kindla jen díky pozornému brankáři Čiliakovi. V šesté minutě ovšem pykal na trestné lavici Hynek Zohorna a jeho vyloučení potrestal dorážkou Kubalíkovy tvrdé střely Mertl. Poté pokračovali Indiáni náporem a po zaváhání brněnské defenzivy pálili z prostoru mezi kruhy nebezpečně Jones s Indrákem.

V osmé minutě už se domácí znovu radovali, když Skleničkův pokus od modré čáry napodruhé dorazil do sítě Petr Straka. O čtyři minuty později navíc při hře čtyři na čtyři Pulpán po drzém průniku přihrál na levý kruh Kubalíkovi, který zvýšil na 3:0. Pasivní Kometa mohla do přestávky ještě inkasovat, ale Stach po výjezdu před branku nepřehodil ležícího Čiliaka. Krátce před první sirénou se zranil plzeňský brankář Hylák a nástup náhradníka Sochůrka pomohl hostům k návratu do zápasu.

Během přesilové hry ve 22. minutě totiž mladý gólman kvůli zakrytému výhledu propustil střelu Erata a hosté viditelně ožili. Začali častěji střílet a dokonce ve vlastním oslabení zahrozil z brejku Němec. Ve 27. minutě přihrál Čermák zpoza branky explzeňskému Svobodovi a ten bez přípravy prostřelil nejistého Sochůrka. Kometa následně převzala iniciativu a v polovině utkání po rychlé kombinaci v útočném pásmu vyrovnal na 3:3 Němec.

Ve 34. minutě aktivní Čermák nenápadným pokusem trefil horní tyč. Domácí přečkali i šanci Štencla a udeřili během početní výhody 57 vteřin před druhou pauzou, když Kadlecovo prudké nahození od modré čáry úspěšně tečoval Mertl. Ve 43. minutě ale hosté rovněž při přesilovce vyrovnali na 4:4, když kombinaci Erata se Zaťovičem zblízka zakončil Svoboda.

Tempo hry se následně uklidnilo a oba týmy se snažily nepropadat v obranné fázi. Remízu po základní hrací době nezměnila ani přesilová hra Komety v 59. minutě, během níž naopak neproměnil samostatný únik Kubalík. Po 38 vteřinách prodloužení už ale výhodu jednoho muže v poli zužitkoval Erat a zajistil hostům bod navíc.

Jiří Hanzlík (Plzeň): "První třetina byla jasně pro nás, pak to bylo ve druhé třetině přesně obráceně. Kometa ve druhé třetině zaprvé přidala a zadruhé jsme dostali rychle laciné góly v souvislosti se střídáním gólmana. Na psychice hráčů se to podepsalo. Zápas pak ovlivnil nešťastný závěr, kdy jsme z nevědomosti hráče šli do oslabení a pak ještě deset vteřin do konce zápasu neproměnil v oslabení samostatný nájezd Dominik Kubalík. Nakonec je z toho pro nás porážka po prodloužení."

Petr Haken (Brno): "Zápas byl pro nás rozdělený na dvě části. První třetina nám vůbec nevyšla. Plzeň byla lepší. Konkrétně rychlejší, důraznější a produktivní. Druhou část jsme začali od první minuty lépe, když jsme se začali srážet a tím jsme se vyrovnali v důrazu domácím. Potom jsme byli ve zbytku třetiny jasně lepší. Třetí třetina byla byla pohledná pro každého diváka. Hodně se bruslilo a mohlo to spadnout na obě strany. K bodu navíc nám pomohla dobře sehraná přesilovka. Početní výhody nám dnes šly a to rozhodlo. Musím poděkovat hráčům, jak zareagovali na nevydařenou první třetinu, po které ukázali na obrovskou sílu našeho týmu."

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 4:5 v prodl. (3:0, 1:3, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Mertl (D. Kubalík, Stach), 8. P. Straka (D. Sklenička, D. Kindl), 12. D. Kubalík (Pulpán), 40. Mertl (Kadlec, D. Kubalík) - 22. M. Erat (Krejčík), 27. T. Svoboda (L. Čermák, Vincour), 30. V. Němec (Štencel), 43. T. Svoboda (Zaťovič, M. Erat), 61. M. Erat (Krejčík, Zaťovič). Rozhodčí: Hodek, Pavlovič - Gerát, D. Hynek. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:3. Diváci: 7111.

Plzeň: Hylák (20. Sochůrek) - Čerešňák, Moravčík, Kadlec, D. Sklenička, Jones, Pulpán - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Stach, D. Kubalík - P. Straka, Kracík, D. Kindl - M. Chalupa, Preisinger, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Jiří Hanzlík a Čihák.

Brno: Čiliak - Štencel, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, H. Zohorna, Zaťovič - Vincour, L. Čermák, T. Svoboda - Haščák, V. Němec, Dočekal - Mallet, Nahodil, R. Zohorna. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.