Praha - Hokejisté Komety Brno porazili v dohrávce šestého kola extraligy Spartu 2:1. Pražanům vyšel úvod zápasu, jednobrankový náskok ale neudrželi. Kometa vyrovnala v poslední sekundě druhé třetiny zásluhou Ondřeje Němce a vítězný gól vstřelil v 54. minutě Martin Dočekal. Kometa se posunula v tabulce na čtvrté místo, Sparta je sedmá.

"Naši hráči pracovali dobře až do osudné čtyřicáté minuty, kdy jsme udělali hrubou chybu. Trošku jsme tím dali Kometě vítr do plachet. V závěru už byl zápas o jednom gólu. Ten dala Kometa," řekl asistent trenéra Sparty Jaroslav Nedvěd.

Sparta si důraznou hrou vypracovala od úvodních minut územní převahu. Po ztrátě kotouče svého soupeře trápila agresivitou a důsledným napadáním. S touto taktikou měli Brňané problémy při zakládání útočných akcí a hlavně při přechodu středního pásma. Aktivnější Pražané svůj tlak zužitkovali v 9. minutě šťastným gólem. Po akci Pecha se Kumstátova střela odrazila od Stejskalovy nohy do branky.

Kometa vytěžila z rychlých protiútoků dvě slibnější šance na vyrovnání. Po čtvrthodině hry Čermák šikovně oklamal obránce Pavelku, na přesnější zakončení už neměl prostor. O chvíli později po Eratově přihrávce trefil Svoboda tyčku.

Ve druhé třetině Kometa srovnala krok a šance se střídaly na obou stranách. Brňany podržel několikrát brankář Čiliak. Blýskl se zejména ve 33. minutě, kdy z bezprostřední blízkosti chytil do lapačky Černochovu dělovku. "Myslel jsem si, že to bude dávat do protipohybu. Zápas jsem si užíval. Byl jsem plně vytížený, což mi vyhovuje," poznamenal Čiliak.

V závěru třetiny získali domácí při dvou přesilovkách výraznou převahu, které ale soupeř odolal. Vyrovnat se podařilo Kometě nečekaně až sekundu před koncem druhé třetiny. Zámorský nepřesně rozehrál a kotouč se dostal až k Ondřeji Němcovi, jenž prostřelil brankáře Aittokallia.

V závěrečné třetině hokejová bitva gradovala a na obou stranách vynikali brankáři. Kometa otočila skóre v 54. minutě, kdy Haščák našel Gulašiho a jeho střelu šikovně tečoval nohou Dočekal. "Kotouč jsem v tom okamžiku neviděl, nestačil jsem už zareagovat. Bohužel se nám už vyrovnat nepodařilo," uvedl brankář Aittokallia.

Sparta nevyužila přesilovku po vyloučení Barinky ani power play, k níž sáhla 95 sekund před koncem.

"Sílu nám vlil vyrovnávací gól čtyři desetiny sekundy před koncem druhé třetiny. Chtěli jsme být trpěliví. Věřili jsme, že nějaký gól dáme. Nakonec se to v hektickém závěru povedlo," řekl trenér Komety Kamil Pokorný.

Po jasném výsledku jarní čtvrtfinálové série vyhrálo Brno nad Spartou pátý zápas v řadě.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (trenér Brna): "Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, což se potvrdilo. Chtěl bych vyzvednout nesmírnou bojovnost, ve které nás podporovali vynikající diváci. Samozřejmě nám sílu vlil vyrovnávací gól čtyři desetiny sekundy před koncem druhé třetiny. Chtěli jsme být trpěliví. Věřili jsme, že nějaký gól dáme. Nakonec se to v hektickém závěru povedlo. I když jsme v posledních minutách hráli v oslabení, tak si už mužstvo výhru nedalo sebrat "

Jaroslav Nedvěd (trenér Sparty): "Přijeli jsme do Brna po dobrém zápase, který jsme odehráli s Hradcem Králové. Nic jsme v sestavě proto neměnili. Naši hráči pracovali dobře až do osudné čtyřicáté minuty, kdy jsme udělali hrubou chybu. Trošku jsme tím dali Kometě vítr do plachet. V závěru už byl zápas o jednom gólu. Ten dala Kometa, která byla šťastnější. Byl stejný, jaký jsme dali v první třetině."

6. kolo hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 40. O. Němec, 54. Dočekal (Gulaši, Haščák) - 9. Smejkal (Kumstát, Pech). Rozhodčí: Houdek, Pražák - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Čiliak - Krejčík, Gulaši, O. Němec, Barinka, Štencel, Bartejs - Erat, J. Hruška, T. Svoboda - Haščák, V. Němec, Zaťovič - Vincour, L. Čermák, Dočekal - H. Zohorna, Nahodil, Mallet. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.

Sparta: Aittokallio - Tomáš Dvořák, T. Pavelka, Zámorský, Nedomlel, Kalina, J. Mikuš - Forman, Reichenberg, Říčka - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - Smejkal, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Černoch, Uher. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.