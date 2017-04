Brno - Po 51 letech si užívají hokejisté Komety Brno oslavy mistrovského titulu. Před sezonou mocně posílený klub vedený na lavičce majitelem Liborem Zábranským starším dotáhl svou misi ve finále proti obhájci titulu Liberci v nejkratší možné době a mohl se oddávat oslavám. Navázal na slavnou brněnskou dynastii, která kralovala v letech 1955 až 1958 a 1960 až 1966, a vyrovnal s 12 tituly dosud nejúspěšnější tým historie Duklu Jihlava.

Už v posledních vteřinách duelu, v kterém vedla 5:2, Kometa odstartovala bouřlivé oslavy. Hráči naskákali radostí na brankáře Marka Čiliaka a po ceremoniálu, při němž převzali Masarykův pohár, si přímo na ledě užívali opojné pocity triumfu s fanoušky, kteří se dostali na ledovou plochu.

"Slavit to doma před domácím publikem je to nejkrásnější," řekl kapitán Leoš Čermák. "Bylo s to s lidmi takový chaotický. Všichni gratulovali, s kluky z týmu jsme se tam tak nějak ztratili. Je to samozřejmě strašně příjemný. Jsme šťastní, že lidi mají radost a my jsme jim ji mohli udělat. Bylo to tako spontánní a takové to asi má být."

Kometu hnala k mistrovskému titulu báječná divácká kulisa ve vyprodané DRFG aréně a na dálku je povzbuzovalo téměř šest tisíc příznivců u dvou obřích obrazovek na Zelném trhu.

Brňané dosáhli na toužebný titul po dlouhých letech čekání a krizi, při nichž slavnému klubu hrozil zánik. "Na tento úspěch jsem čekal dlouhých dvanáct let. Nyní si jej chci dokonale užít," řekl majitel a hlavní kouč Komety Zábranský. Bývalý obránce a vítěz extraligy se Vsetínem a Spartou krátce po nuceném konci kariéry ze zdravotních důvodů postupně převzal Kometu do svých rukou.

Posledních pět minut třetí třetiny aplaudovali fanoušci v aréně týmu vestoje a po vyloučení libereckého kapitána Branka Radivojeviče 105 sekund před koncem diváci začali skandovat: "Už je to uděláno, už je to hotovo." Když o dalších pětadvacet sekund později ještě přidal Jakub Krejčík do prázdné branky pojišťovací pátý gól, tak už diváci buráceli "mistři, mistři."

"Sen několika generací se stal skutečností," křičel hlasatel v hale. Z čestné lóže sledovaly oslavy tituly hráčské legendy, které stály u posledního vítězství Komety Brno v roce 1966 - Brankář Vladimír Nadrchal, obránci František Mašlaň, Jaromír Meixner, Rudolf Potsch a útočníci Karel Skopal s Ivo Winklerem. "Byl to ohromný zážitek. Jsem rád, že jsme se něčeho podobného dočkali. Bohužel nás více na zápasy nechodí," poznamenal Meixner.

K závěrečnému ceremoniálu a přebírání medailí nastoupili na led i všichni marodi Komety, kteří se rovněž o úspěch zasloužili. S berlemi si došli pro medaile Jan Štencel s Tomášem Vincourem, jen s dresem přes civilní oblečení další zraněný Jan Káňa s Kamilem Brabencem a Vojtěch Němec. Ten si podával se soupeři levou ruku. Pravé rameno má zafixované po zranění ve druhém finálovém zápase v Liberci a v nejbližších dnech jej čeká operace.

Dvacet minut po skončení zápasu oslava vyvrcholila. Za světlené pyrotechnické show a zvuků písně "We are the champions" převzal kapitán Komety Leoš Čermák pohár pro extraligového mistra. A velké oslavy začaly. Pokračovat budou i v sobotu od 15:00 závěrečným setkáním s fanoušky a autogramiádou na Zelném trhu.