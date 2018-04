Brno - Hokejisty Komety Brno dělí jediná výhra od obhajoby titulu a rekordního 13. triumfu v historii. Ve čtvrtém finále zvítězili nad Třincem 5:2 a vedou v sérii 3:1 na zápasy. Rozhodnout mohou už v neděli na soupeřově ledě, kde se bude hrát od 17:00.

Gólem a asistencí přispěli k dnešnímu úspěchu domácích Martin Erat, Hynek Zohorna, Alexandre Mallet a Tomáš Vincour. Brno má na kontě 12 titulů a v historické tabulce se dělí o první místo s Duklou Jihlava.

Oceláři nastoupili oproti středečnímu třetímu duelu se dvěma změnami v sestavě. Chyběli obránce Milan Doudera a útočník Erik Hrňa. Jejich místa zaujali Bohumil Jank a Jan Rudovský, který působil v prvoligovém Prostějově a oblékl dres Třince poprvé.

Ve čtvrté minutě otevřela skóre Kometa. Erat vyřešil přečíslení tří na dva individuálně, mezi kruhy vystřelil přes bránícího Vlacha a trefil se do levého horního rohu třinecké branky.

Vzápětí Čiliak stihl zalehnout Musilův tečovaný pokus před dorážejícím Draveckým. V šesté minutě Oceláři vyrovnali, když Krajíčkovu střelu od modré čáry tečoval Vlach. Na druhé straně měli možnosti Hruška s Eratem. Po jeho šanci zůstal ležet na ledě Radim Zohorna, jehož zasáhl Roth hokejkou. Brněnský útočník ze zápasu odstoupil, ale sudí Hodek s Pešinou zákrok nepotrestali.

Vedení vytěžila Kometa z Jankova faulu a vůbec poprvé ve finálové sérii proměnila přesilovku. Hynek Zohorna při signalizované výhodě ještě neuspěl, ale při hře pěti proti čtyřem zakončil úspěšně kombinaci Erata a Zaťoviče a se sedmi góly se dotáhl do čela tabulky střelců play off. Ozdobil tím svůj 400. zápas v extralize.

Třinec se ubránil při Svačinově trestu a těsně před pauzou ještě po Rothově ráně doráželi Chmielewski a Cienciala, ale Čiliak Kometu podržel.

V druhé části se Třinec tlačil za vyrovnáním. Při Malcově vyloučení ale ujeli v oslabení Hynek Zohorna s Malletem, který blafákem do bekhendu zvýšil na 3:1.

Za 34 vteřin Oceláři snížili, z pravé strany od mantinelu se trefil přes stínícího Ciencialu obránce Krajíček. V 36. minutě vrátil Brnu dvoubrankový náskok Vincour, k němuž mezi kruhy nešťastně srazil puk po Malletově protiútoku Roth. Gólmana Hrubce vystřídal Hamerlík, který držel čistý štít, přestože Oceláři hráli po faulech Draveckého a Rotha tři minuty v oslabení.

V úvodu závěrečné části minul v dobré pozici Marcinko a po střele Rudovského pomohla Čiliakovi horní tyč. Kometa se pak ubránila při Nečasově vyloučení.

Třinecký kouč Václav Varaďa sáhl již téměř jedenáct a půl minuty před koncem při hře čtyř proti čtyřem k power play, ale branku to nepřineslo. Čtyři minuty před koncem zkoušeli Oceláři power play znovu a v čase 57:33 dovršil výsledek do prázdné branky Dočekal.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Jsem přesvědčen, že jsme dnes odehráli nejlepší utkání v sérii. Šli jsme brzy do vedení, nezlomilo nás ani soupeřovo vyrovnání. Hodně nám pomohl gól při přesilovce na 2:1 a další branka při našem oslabení. Měli jsme oproti včerejšku lepší pohyb. Řekli jsme si také některé zásadní věci, pokyny kluci plnili do puntíku. Za úspěchem byla obrovská bojovnost, enormní nasazení a vynikající výkon brankáře Čiliaka. Za to bych chtěl hráčům poděkovat. Velký podíl na úspěchu mají i diváci, kteří připravili neskutečnou atmosféru."

Václav Varaďa (Třinec): "Měli jsme velmi dobrý start do zápasu. Rychlý pohyb. Z nasazení a víření nás malinko srazila první branka, kdy jsme propadli v útočném pásmu a soupeř toho využil. Ve druhé třetině jsme hráli velmi dobře. Kometě se ale podařilo dát branku v přesilovce, kterou sehráli parádně. Měli jsme více ze hry. Kluci zápas odmakali, odbojovali. Pokud ale třikrát propadneme na venkovním kluzišti ve finále, tak se z toho pro domácí něco ujme. Dnes to byl jasný příklad. Ve třetí třetině jsme měli ohromně těžké se dostat do útočného pásma a tím k nějakým střelám a šancím. Jsem rád, že kluci nic nevypustili. V hlavách se nachystali třetí třetinou na další zápas, který nás čeká v neděli. Budeme chtít sérii vrátit do Brna."

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. M. Erat (R. Zohorna), 14. H. Zohorna (Zaťovič, M. Erat), 30. Mallet (H. Zohorna), 36. Vincour (Mallet, Malec), 58. Dočekal (Vincour, L. Čermák) - 6. Roman Vlach (Krajíček, J. Petružálek), 31. Krajíček (Chmielewski, D. Musil). Rozhodčí: Hodek, Pešina - Lederer, Tošenovjan. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 3:1.

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Haščák, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vincour, L. Čermák, Horký - Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Třinec: Hrubec (36. Hamerlík) - Krajíček, D. Musil, Jank, Roth, Matyáš, Linhart - J. Petružálek, Roman Vlach, Rákos - Rudovský, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.