Finále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno, 15. dubna 2018 v Třinci. Bitka po skončení zápasu. Zleva Michal Gulaši z Brna a Aron Chmielewski z Třince.

Finále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno, 15. dubna 2018 v Třinci. Bitka po skončení zápasu. Zleva Michal Gulaši z Brna a Aron Chmielewski z Třince. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec/Brno - Hokejisté Komety Brno mohou už v neděli v Třinci po roce opět slavit zisk extraligového titulu. Ve finálové sérii vedou nad Oceláři 3:1 zápasy a k úspěšné obhajobě jim chybí jedno vítězství. Třinci poslední dvě utkání v Brně nevyšla podle představ, přitom zejména ve středečním duelu byli hosté lepším týmem, ale těsnou výhru 3:2 slavili Brňané.

"Dostali jsme se v sérii do obtíží, ale hraje se na čtyři vítězná utkání. Myslím si, že kluci poslední porážku (2:5) smáznou. Odpočinou si, a v neděli se vydají ze všech sil. Porveme se o to, aby se hrál v úterý šestý zápas v Brně," řekl trenér Třince Václav Varaďa. "Stále jsme přesvědčeni, že série bude dlouhá. Proto pořád rotujeme čtyři útoky," dodal třinecký kouč.

V posledním zápase po čtvrtém gólu vyměnil brankáře. Za Šimona Hrubce nastoupil ve 36. minutě Peter Hamerlík, který už neinkasoval. Kometa zpečetila výhru až při hře Třince bez brankáře. Varaďa ještě neřekl, kdo dostane v brankovišti přednost v pátém utkání. "Rozhodnu se během soboty," řekl. "Šimon Hrubec to měl hodně obtížné. Nesáhl si na kotouč a čtyřikrát puk lovil ze sítě. Chtěli jsme mu trochu ulevit. Peter Hamerlík tam skočil parádně a spoustu toho pochytal. Jeho projev se mi také líbil," uvedl Varaďa.

Jeho svěřenci se budou o prodloužení série rvát. "Nevnímáme, že je to 1:3 na zápasy. Série je na čtyři vítězné, takže to pro nás ještě nekončí. Oni musí ještě jeden vyhrát. Věřím tomu, že když doma vyhrajeme, tak by se zase mohli trošku strachovat o výsledek oni. Chceme teď vyhrát doma," řekl útočník Roman Vlach.

Kometa se po třech výhrách dostala do herní pohody, hráči i trenéři ale mají na paměti horší výkon ve středečním třetím utkání. I to se ale ale podařilo Brňanům dotáhnout do vítězného konce.

"V kabině je velice dobrá nálada. Ale kluci ví, že nás čeká další důležitý zápas. Nachystáme se na něj. V Třinci jsme už odehráli ve finále dvě utkání, víme, jaká tam panuje atmosféra, a jakým způsobem se domácí prezentují. Na to se řádně nachystáme," uvedl trenér Komety Kamil Pokorný.

Brňané chtějí navázat zejména na výkon z posledního domácího zápasu. "Chceme začít jako tady v Brně. Ale bude to hodně těžké," řekl Hynek Zohorna. "Víme, co nás v Třinci čeká. Soupeř má velký nástup, půjde po nás. O titulu přemýšlet nebudeme. Jsme zkušený tým a každý ví, o co hraje. Ještě potřebujeme udělat jeden krok," dodal nejproduktivnější hráč Brna v play off, autor sedmi gólů a šesti asistencí. Nad startem jeho bratra Radima visí otazník kvůli tržné ráně na víčku z posledního duelu.

Páté utkání finálové série začne v neděli v Třinci v 17:00.

Statistické údaje před nedělním pátým zápasem finále extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (po základní části 3.) - HC Kometa Brno (5.). Začátek: 17:00 (ČT sport). Stav série: 1:3. Výsledky zápasů v sérii: 5:1, 2:3, 2:3, 2:5. Nejproduktivnější hráči v sérii: Lukáš Krajíček 4 zápasy/5 bodů (2 branky + 3 asistence) - Martin Erat, Tomáš Vincour, Martin Zaťovič 4/3 (1+2). Nejproduktivnější hráči v play off: David Cienciala 17 zápasů/16 bodů (7 branek + 9 asistencí) - Hynek Zohorna 13/13 (7+6). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 49/54 (29+25) - Martin Erat 49/46 (12+34). Statistiky brankářů v sérii: Šimon Hrubec průměr 3,07 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 87,21 procenta, Peter Hamerlík 0 a 100 - Marek Čiliak 2,75 a 90,27. Statistiky brankářů v play off: Šimon Hrubec 2,13 a 92,17, Peter Hamerlík 1,71 a 94,12 - Marek Čiliak 1,88, 93,40 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Šimon Hrubec 2,03, 92,82 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,49 a 90,82, Peter Hamerlík 3,19 a 88,24 - Marek Čiliak 2,27, 91,60 a šestkrát udržel čisté konto, Marek Langhamer 1,96, 92,47 a dvakrát udržel čisté konto, Karel Vejmelka 2,09, 92,36 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa útočí na rekordní 13. titul v historii. Od loňského triumfu se dělí o prvenství s 12 úspěchy společně s Duklou Jihlava. Stříbro získali Brňané šestkrát a bronz čtyřikrát. - Kometa hraje finále play off popáté. V letech 1971, 2012 a 2014 získala Kometa stříbro a loni dosáhla na titul. Na kontě má triumfy z let 1955 až 1958 a 1960 až 1966, kdy se play off nehrálo. - Oceláři hrají ve své 23. extraligové sezoně počtvrté finále. V roce 2011 získali svůj jediný titul, v letech 1998 a 2015 skončili druzí a mají také bronz z roku 1999. - Otočit nepříznivý vývoj série z 1:3 na zápasy se podařilo v historii play off domácí nejvyšší soutěže jen šestkrát. V roce 1971 se to v semifinále povedlo Brnu proti Kladnu, v samostatné české extralize to dokázal jako první v roce 2002 ve čtvrtfinále Zlín proti Znojmu. O dva roky později předvedla takový obrat v semifinále Slavia proti Spartě, v roce 2005 také v semifinále opět Zlín proti Vítkovicím, čtyři roky nato ve čtvrtfinále ztratily tento stav opět Vítkovice se Slavií a v roce 2011 v boji o finále se povedl obrat Třinci proti Slavii. - V kádru Komety je 28 hráčů, kteří se během sezony podíleli na loňském triumfu - brankáři Marek Čiliak, Karel Vejmelka a Pavel Jekel, obránci Tomáš Bartejs, Michal Gulaši, Filip Král, Jakub Krejčík, Tomáš Malec, Dalimil Mikyska, Ondřej Němec, Jan Štencel a Lukáš Vágner a útočníci Leoš Čermák, Martin Dočekal, Martin Erat, Adam Gajarský, Marcel Haščák, Tomáš Havránek, Luboš Horký, Jan Hruška, Petr Kratochvíl, Alexandre Mallet, Martin Nečas, Tomáš Vincour, Tomáš Vondráček, Martin Zaťovič, Hynek Zohorna a Radim Zohorna. - Obránce Ondřej Němec z Komety vyhrál extraligu i v roce 2009 s Karlovými Vary a je i mistrem světa z roku 2010, kde byl i bek Michal Barinka. Útočník Martin Zaťovič získal také zlato i před lety devíti s Energií a Petr Holík v roce 2014 se Zlínem. Trenér, generální manažer a majitel Komety Libor Zábranský starší získal jako hráč tituly se Vsetínem v roce 1999 a se Spartou o dva roky později. - Útočník Marcel Haščák triumfoval na Slovensku v roce 2011 s Košicemi. - Útočník Komety Martin Erat slavil také juniorský triumf. Je mistrem světa do 20 let z roku 2001, ve stejném roce vyhrál v zámořské juniorské WHL titul s Red Deer i Memorial Cup pro vítěz celé CHL. - Čtyřicetiletý Leoš Čermák má z extraligy sedm medailí - zlato, tři stříbra a tři bronzy. - Kometa v letošním play off vyhrála 11 ze 13 zápasů a venku uspěla v šesti z celkových sedmi. - Třinec doma vyhrál sedm z devíti utkání v letošním play off. - Brněnský útočník Radim Zohorna může sehrát 100. zápas v extralize. - Pátý duel se bude v případě nerozhodného stavu prodlužovat až do rozhodnutí vždy po 20 minutách.