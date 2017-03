Brno - Hokejisté Komety Brno se stali prvními semifinalisty extraligy. Ve čtvrtém čtvrtfinálovém duelu porazili doma Spartu 4:1 a ovládli sérii 4:0 na zápasy. Druhým hattrickem v kariéře v nejvyšší soutěži se na tom podílel útočník Vojtěch Němec. Kometa tak vyřadila Spartu i potřetí ve vzájemném souboji v play off.

Pražané neobhájí loňské stříbro a budou chybět v Lize mistrů, v které se letos dostali jako první český klub až do finále. Teprve podruhé v klubové historii Sparta prohrála sérii 0:4 na zápasy, předtím takto hladce vypadla v roce 2008 ve čtvrtfinále s Libercem.

Do sestavy Komety se oproti pátečnímu duelu vrátil uzdravený útočník Martin Erat a zařadil se sedmý obránce Trška, naopak chyběli útočníci Káňa a Vondráček. Kouč Sparty Jiří Kalous zamíchal složením všech čtyř útočných formací, nově zařadil do hry Kanaďana Deveauxe a Slováka Kudrnu, naopak nehráli Ihnacak a Klimek.

Kometě vyšel skvěle úvod a po 64 vteřinách se vůbec poprvé v sérii dostala jako první do vedení. Kováčikova rána od modré čáry se odrazila od zadního mantinelu k volnému Haščákovi, který u pravé tyče zamířil do odkryté branky.

Vzápětí mohl zvýšit Vincour, ale Mikuš mu před zakončením sebral puk a ve čtvrté minutě Erat v šanci trefil kotoučem do obličeje Vránu, který musel odstoupit ze hry. Pöpperle kryl Dočekalovu teč Vincourova pokusu.

V sedmé minutě se naopak radovala po rychlé akci Sparta z vyrovnání, když Deveaux vysunul Pecha, který se z pravého kruhu trefil pod Čiliakovu vyrážečku. Pražané pak mohli otočit stav. Brněnského gólmana málem prostřelil Cingel, který pak ztroskotal na Čiliakovi i po parádním průniku.

V 17. minutě udeřila naopak Kometa. Kvapil si vybruslil za levý kruh, ideálně uvolnil před brankou Vojtěcha Němce, který bekhendem překonal Pöpperleho. Za 111 vteřin slavili Brňané dvoubrankové vedení. Eminger u levého mantinelu vyhodil puk jen k Haščákovi, po jehož přihrávce Vojtěch Němec překonal sparťanského gólmana blafákem do bekhendu.

Sparta vstoupila do druhého dějství se snahou vrátit se do hry, ale Buchtele v šanci minul a Formanovu střelu z mezikruží kryl Čiliak. Ve 27. minutě zasadil Pražanům další ránu Vojtěch Němec. Zpracoval si Kvapilovu střelu, objel branku a zasunul puk za čáru. Pöpperleho následně vystřídal Novotný.

Pražané se nedokázali prosadit při Čermákově vyloučení a naopak měl v oslabení možnost Dočekal, který po úniku minul. V 35. minutě pomohla Novotnému při Pechově vyloučení po střele Ondřeje Němce horní tyč a za tři minuty zamířila do břevna Zaťovičova střela.

Sparta na přelomu druhé a třetí třetiny nevyužila 69 vteřin trvající přesilovou hru pěti proti třem. Ještě před pauzou kryl Čiliak Pechovu střelu z mezikruží. Brněnský gólman pochytal i sérii střel v pokračujícím oslabení po přestávce a Kometa kráčela za postupem.

Domácí ještě neproměnili 20 sekund trvající přesilovou hru pěti proti třem a v pokračující výhodě trefil Hynek Zohorna levou tyč. Snaha Pražanů o korekci skóre už byla marná.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Chtěli jsme dneska před domácím publikem udělat poslední krok. Jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. V první třetině jsme to výsledkově zvládli výborně, i když se dá říct, že průběh byl vyrovnaný. Potom už jsme se snažili ze všech sil dohrát utkání do vítězného konce. To se nám díky týmovému výkonu a výbornému Markovi Čiliakovi povedlo. Co se týká celé série, je to pro Spartu kruté, ale kluci zaslouží velké poděkování, jak ji zvládli. Dodrželi plán a taktiku, které jsme si s trenéry stanovili. Jsem rád, že tomu věřili a přineslo to ovoce v podobě postupu do semifinále. Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří nám pomohli nejen v Praze, ale hlavně doma vytvořili neskutečnou atmosféru. Jsem rád, že jsme jim mohli dát takový dárek."

Jiří Kalous (Sparta): "Chci poblahopřát Kometě k postupu. Série skončila pro nás 0:4 a výsledek hovoří jasně ve prospěch Komety. V celé sérii jsme nezvládli nějaké momenty v utkáních. Byly to především jejich závěry. Také určitou disciplínu, kdy jsme nabídli soupeři přesilovky, v nichž dokázal skórovat. Celkově Kometa postoupila zaslouženě. Provázela nás v průběhu celé série střelecká nemohoucnost. Šance jsme měli, ale nebyli jsme schopní překonat brankáře Čiliaka, který podal famózní výkon."

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Haščák (Kováčik, M. Kvapil), 17. V. Němec (M. Kvapil, Gulaši), 19. V. Němec (Haščák), 27. V. Němec (M. Kvapil) - 7. Pech (Deveaux, Gernát). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Mrkva - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:0.

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, Trška - M. Erat, J. Hruška, M. Kvapil - Haščák, V. Němec, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vincour, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Haken a Pešout.

Sparta: Pöpperle (27. F. Novotný) - Piskáček, J. Mikuš, Gernát, Švrček, Eminger, Barinka - Řepík, P. Vrána, Hlaváč - Forman, J. Hlinka, Buchtele - Deveaux, Pech, Kumstát - Uher, Cingel, A. Kudrna. Trenéři: Kalous, Veber a Moták.