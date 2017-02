Svatý Mořic (Švýcarsko) - Závod žen v alpské kombinaci na mistrovství světa ve Svatém Mořici skončil dvojnásobným triumfem švýcarských lyžařek. Zvítězila Wendy Holdenerová před Michelle Gisinovou, třetí skončila Rakušanka Michaela Kirchgasserová, jež obhájila bronzovou medaili z minulého šampionátu ve Vailu.

Ester Ledecká byla na 20. místě se ztrátou 3,24 sekundy na vítězku nejlepší z tria českých reprezentantek. Ve slalomu si oproti sjezdu polepšila o tři pozice. Pavla Klicnarová skončila 28., poslední mezi klasifikovanými lyžařkami, Kateřina Pauláthová nedokončila slalom.

"Užila jsem si obě jízdy. Ale slalom jsem neměla moc šanci trénovat. Letos mám za sebou jeden závod, tohle byl druhý. Ale líbilo se mi to, udělala jsem, co bylo v mých silách," prohlásila Ledecká po první kombinaci mezi světovou elitou v kariéře.

"Momentálně mám asi na tohle umístění, snažím se to ale posouvat, s každým rozborem něco najít a posunout další jízdu. Doufám, že to dneska rozebereme, do zítra něco opravíme a do pozítří taky," hleděla k nedělnímu sjezdu, který je její hlavní disciplínou.

Nevýhodou pro jednadvacetiletou lyžařku a snowboardistku i další vyznavačky rychlostních disciplín byla skutečnost, že rozhodčí kvůli horší viditelnosti přesunuli start sjezdu a trať zkrátili. "Na ten vršek jsem se těšila, líbí se mi tam ten skok. A při rozjezdu se to rozpumprdlíkuje, ale to rozhodnutí asi bylo dobré kvůli mlze," připustila.

Před závody si dala za cíl skončit do třicátého místa, což hravě splnila. "Já to mám tak, vždyť teprve loni jsem začala jezdit na vážno svěťák, musím kupředu pomalu," odmítla názory, že si dává malé cíle. "Nechci říkat, že budu do desítky, i když se to asi nějakým zázrakem může, chci se zlepšovat postupně," doplnila.

Holdenerová se k titulu posunula ze sedmého místa po sjezdu a po šesti letech seniorským zlatem navázala na to juniorské ze stejné disciplíny. "Nevěřila jsem, že to bude stačit. Bylo tam pár zaváhání a nebyla to top jízda," řekla první švýcarská světová šampionka mezi ženami od triumfu Sonji Nefové v obřím slalomu v roce 2001 v St. Antonu.

Stříbrná Gisinová ziskem první velké seniorské medaile rozšířila rodinnou sbírku, v níž ční olympijské zlato ve sjezdu v Soči, které získala její starší sestra Dominique.

Před slalomem měly nejvýhodnější pozici Italka Sofia Goggiaová a Slovinka Ilka Štuhecová, ale mezi brankami do cíle neprokličkovaly.

Švýcarský úspěch mohla ještě umocnit průběžně třetí Lara Gutová. Bronzová medailistka ze superobřího slalomu si ale v přípravě na slalom poranila koleno a do druhé disciplíny nemohla nastoupit. Domácí publikum mohlo ale aplaudovat i čtvrtému místu Denise Feierabendové, hned za ní skončila americká hvězda Lindsey Vonnová.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici:

Ženy - kombinace: 1. Holdenerová 1:17,84 (41,04+1:58,88), 2. Gisinová (obě Švýc.) -0,05 (41,46+1:58,93), 3. Kirchgasserová (Rak.) -0,38 (41,03+1:59,26), 4. Feierabendová (Švýc.) -0,82 (41,32+1:59,70), 5. Vonnová (USA) -0,85 (41,98+1:59,73), 6. Gagnonová (Kan.) -1,27 (41,54+2:00,15), 7. Brignoneová (It.) -1,38 (41,75+2:00,26), 8. Ferková (Slovin.) -1,84 (42,41+2:00,72), 9. Haaserová (Rak.) -1,93 (41,64+2:00,81), 10. Mowinckelová (Nor.) -1,96 (42,62+2:00,84), ...20. Ledecká -3,24 (42,67+2:02,12), 28. Klicnarová -11,35 (47,71+2:10,23), Pauláthová (všechny ČR) nedokončila slalom.